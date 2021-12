Doctor Strange dans la bande-annonce du Multivers de la folie : les plus grands moments

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

La bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie a laissé les fans de Marvel absolument époustouflés, alors que Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) fait face aux conséquences de se frotter au multivers.

Le teaser est sorti peu de temps après la sortie de Spider-Man: No Way Home, qui a vu le Sorcier Suprême essayer d’aider Peter Parker (Tom Holland) à modifier la réalité après que son identité a été dévoilée – avec des conséquences désastreuses.

La suite de Doctor Strange marquera le retour de plusieurs acteurs de la distribution, dont Rachel McAdams dans le rôle du Dr Christine Palmer, Chiwetel Ejio pour Karl Mordo et bien sûr, Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff, suite à sa transformation en Scarlet Witch dans WandaVision.

La bande-annonce a laissé aux aficionados du MCU beaucoup de choses à démêler, comme le fait qu’un méchant docteur Strange puisse faire une apparition inquiétante.

Voici notre répartition des moments les plus révélateurs des nouvelles séquences intrigantes.

La montre cassée de Stephen est-elle de mauvais augure ?

Ce n’est pas bon signe (Photo : Marvel Studios)

L’une des scènes d’ouverture de la nouvelle bande-annonce présente un plan incroyablement inquiétant, alors que le reflet du docteur Strange est visible sur le cadran d’horloge fracturé d’une montre.

Dans le premier film, il est révélé que l’une des montres de Stephen comporte une inscription au dos de Christine, qui se lit comme suit : « Le temps dira à quel point je t’aime, Christine. »

Nous redoutons de penser à l’impact que Stephen a pu avoir sur sa réalité, y compris sa relation avec Christine.

La détérioration de la ville semble familière

Cela pourrait-il refléter ce qui s’est passé dans Et si… ? (Photo : Marvel Studios)

Il y a quelques mois à peine, la série Marvel Et si… ? sur Disney Plus a exploré une histoire dans laquelle le monde autour de Stephen s’est détérioré lorsqu’il a tenté de ramener Christine d’entre les morts.

Il semble que quelque chose de similaire puisse se produire dans Multiverse of Madness, notamment en raison d’un autre lien flagrant entre le film et la série animée…

Evil Doctor Strange est arrivé

Un combat Doctor Strange contre Doctor Strange serait certainement un spectacle (Photo: Marvel Studios)

Tout comme dans What If, la bande-annonce de la suite de Doctor Strange révèle qu’il y a deux Stephen Stranges en liberté, dont l’un semble être la version maléfique du super-héros.

Bien que cela puisse être un désastre pour l’ancien neurochirurgien, nous mentirions si nous disions que nous avons hâte de voir comment cela se déroulera en live-action.

Wanda n’est pas en difficulté pour Westview

Wanda est-elle en paix après les événements de Westview ? (Photo : Marvel Studios)

Lorsque la nouvelle de l’implication de Wanda dans Multiverse of Madness est apparue pour la première fois, de nombreux fans ont immédiatement supposé qu’elle affronterait le docteur Strange, étant donné que son pouvoir est censé remplacer le sien, elle étant la sorcière écarlate et lui le sorcier suprême.

Comme le dit la prophétie sur Wanda, comme indiqué dans WandaVision : « La sorcière écarlate n’est pas née ; elle est forgée. Elle n’a pas de coven ni besoin d’incantation. Son pouvoir dépasse celui du Sorcier Suprême.

Cependant, malgré les retombées de son séjour à Westview, où elle a utilisé tout un quartier pour créer une fausse réalité dans WandaVision, le docteur Strange la trouve non pas pour la réprimander, mais pour lui demander de l’aide.

Néanmoins, nous avons le sentiment qu’ils pourraient ne pas rester des alliés tout au long du film.

Wanda descendant dans les ténèbres ?

Le bout des doigts de Wanda devenant noir est un indice sinistre (Photo: Marvel Studios)

Un signe d’un conflit possible entre Wanda et Stephen est le fait qu’à un moment donné de la bande-annonce, alors qu’elle puise dans sa magie, les doigts de la sorcière écarlate ont noirci.

Cela établit des parallèles avec les mains d’Agatha Harkness (Kathryn Hahn) qui deviennent noires dans WandaVision, alors qu’elle tentait de contrôler Wanda pour lui céder son pouvoir.

La finale de WandaVision s’est terminée par une scène post-crédits intrigante, où Wanda a entendu ses fils Billy (Julian Hilliard) et Tommy (Jett Klyne) l’appeler, peut-être depuis un autre plan ou une autre dimension.

Scarlet Witch sait certainement comment faire basculer un casque (Photo: Marvel Studios)

Nous n’avons aucun doute que sa mission de sauver ses enfants est toujours dans son esprit, de sorte que cette cause pourrait l’amener à en venir aux mains avec son collègue super-héros.

En passant, pouvons-nous apprécier le nouveau costume envoûtant de Wanda ? Qui aurait cru que son look final WandaVision pouvait être surpassé !

Karl Mordo fait un retour inquiétant

Jusqu’où Karl Mordo a-t-il progressé dans sa mission ? (Photo : Marvel Studios)

Cela fait cinq ans que nous n’avons pas vu Chiwetel en tant que Karl Mordo, lorsqu’il a été présenté comme un autre maître des arts mystiques.

Alors qu’il était initialement le mentor de Stephen et un allié de l’Ancien (Tilda Swinton), il a finalement été révélé qu’il avait mal tourné, déclarant qu’il y avait » trop de sorciers » dans le monde.

Dans la bande-annonce du nouveau film, il déclare : « Je suis désolé Stephen. J’espère que vous comprenez », taquinant sa mission continue d’éliminer d’autres sorciers.

Le mariage de Christine est-il une réalité alternative ?

Que s’est-il passé entre Stephen et Christine depuis la dernière fois qu’on les a vus ? (Photo : Marvel Studios)

Alors que les fans sont ravis de voir Rachel revenir en tant que Christine, il y a beaucoup d’incertitude quant aux circonstances de son retour.

Si Multiverse of Madness s’inspire du livre de What If, alors il se peut que Stephen se retrouve incapable d’empêcher sa mort, peu importe le nombre de fois qu’il essaie.

Une scène du teaser la montre marchant dans l’allée – bien qu’il semble que le docteur Strange n’est peut-être pas le marié à l’autre bout.

Alors, cela pourrait-il être une réalité alternative, ou est-ce simplement que Christine se marie avec quelqu’un qui n’est pas Stephen ? Quoi qu’il en soit, nous sentons le chagrin à l’horizon.

Le docteur Strange a les mains pleines de monstres

Bienvenue au MCU Shuma-Gorath (Photo: Marvel Studios)

Dans le premier film de Doctor Strange, le sorcier s’est opposé à l’entité crapuleuse Dormammu de la dimension sombre.

Multiverse of Madness est sur le point de présenter Shuma-Gorath au MCU, un être ancien avec un œil et des tentacules énormes, comme on le voit dans la bande-annonce.

En plus de Shuma-Gorath, qui est considéré comme omnipotent dans les bandes dessinées, une photo de Stephen semble le montrer en train de faire exploser une créature à tentacules en utilisant sa propre magie.

America Chavez fait ses débuts

Nous avons hâte de voir ce qui attend le jeune héros (Photo: Marvel Studios)

Xochitl Gomez rejoint le casting de Doctor Strange dans le multivers de la folie sous le nom d’America Chavez, également connue sous le nom de Miss America dans les bandes dessinées Marvel.

Dans les bandes dessinées Marvel, l’Amérique a la capacité de traverser le multivers, ce qui signifie qu’elle pourrait finir par être un atout considérable pour Stephen.

Avec certains de ses pouvoirs, notamment la force surhumaine et la capacité de voler, Marvel.com explique que l’Amérique est originaire du « Parallèle utopique, un royaume en dehors du temps et de l’espace conventionnels formé à partir de la « déliaison de la magie » par le messie multidimensionnel Demiurge ».

Finalement, elle rejoint les Young Avengers, ce qui signifie que nous pourrions la voir faire équipe à l’avenir avec Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Yelena Belova (Florence Pugh), Eli Bradley (Elijah Richardson), Billy, Tommy et Mme Marvel (Iman Vellani)… si tous nos rêves se réalisaient, bien sûr.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness devrait sortir en mai 2022.

