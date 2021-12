« Doctor Strange in the Multiverse of Madness » sort sa première bande-annonce – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

« Doctor Strange In the Multiverse of Madness » sort sa première bande-annonce une semaine après la première de « Spider-Man: No Way Home ».

La première de « Spider-Man: No Way Home » a apporté deux scènes post-crédits qui révèlent l’avenir de l’univers cinématographique Marvel (MCU), l’une d’entre elles étant la bande-annonce de « Doctor Strange In the Multiverse of Madness ».

Et maintenant, une semaine après la première du troisième film de Spider-Man, la première bande-annonce de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ est enfin officiellement publiée sur les réseaux sociaux.

La première bande-annonce de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’ montre le principal méchant de ce nouvel opus : Stephen Strange (Benedict Cumberbatch).

Bien que l’on ait largement supposé que Wanda (Elizabeth Olsen) serait le méchant principal, la bande-annonce de « Doctor Strange In the Multiverse of Madness » révèle que le docteur Strange Supreme fera une apparition.

Doctor Strange Supreme est apparu dans l’un des chapitres de la série animée « Et si… ? », un épisode qui a eu lieu dans le premier film de Doctor Strange.

Ici, l’intérêt amoureux de Stephen meurt et même s’il essaie d’éviter ce fait avec le joyau du temps, il échoue.

Alors le docteur Strange décide d’étudier et d’absorber autant de pouvoirs que possible pour sauver l’amour de sa vie, sans se rendre compte que ses actions brisent la réalité.