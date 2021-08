Doctor Who a déjà un vétéran du MCU et de la science-fiction qui veut prendre la relève après le départ du showrunner

Cela étant dit, la BBC a montré qu’elle n’avait pas peur d’essayer de nouvelles choses lorsqu’elle a laissé Chris Chibnall lancer la première femme médecin de Doctor Who et faire un redémarrage en douceur de la série. Le programme est un incontournable de la télévision à l’étranger depuis un certain temps déjà, mais la stagnation ou le manque d’intérêt des téléspectateurs pourrait entraîner son annulation à nouveau. Le moment est peut-être venu de laisser quelqu’un de l’autre côté de l’étang essayer la série et voir s’il ne peut pas attirer à nouveau le public?