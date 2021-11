Doctor Who : Quand a-t-il commencé et qui l’a créé ?

Doctor Who diffuse actuellement sa 13e série – mais elle dure en fait beaucoup plus de saisons que cela (Photo : BBC Studios/Zoe McConnell)

Doctor Who a été un point de repère dans la culture pop et une icône de la télévision britannique pendant près de six décennies à travers de nombreuses saisons.

Si vous êtes en retard à la fête et que vous ne savez toujours pas qui est qui, le spectacle se concentre sur un métamorphe extraterrestre voyageant dans le temps (qui prend la forme d’acteurs bien-aimés comme Jodie Whittaker, David Tennant et Christopher Eccleston) .

Parcourant l’univers, le Docteur et ses nombreux assistants résolvent des problèmes et sauvent le monde.

Pour de nombreux fans, cela a toujours été une présence. Mais quand Doctor Who a-t-il commencé pour la première fois ?

Quand Doctor Who a-t-il été diffusé pour la première fois?

La première saison de Doctor Who a été initialement diffusée sur la BBC le 23 novembre 1963.

Le tout premier épisode s’intitulait An Unearthly Child et la première série s’est terminée avec The Reign of Terror le 12 septembre 1964.

https://www.youtube.com/watch?v=sjDFvoRNpOM

Le premier acteur à jouer le Timelord était William Hartnell.

Hartnell était également bien connu pour ses rôles militaires, jouant le sergent-major de compagnie Percy Bullimore dans la sitcom ITV The Army Game (1957, 1961) et le sergent Grimshaw, le personnage principal du premier film Carry On, Carry On Sergeant (1958).

La première série de Doctor Who a été annulée en 1989, après avoir duré 26 ans.

Le spectacle sera relancé plus tard en 2005 par le showrunner Russell T Davies, qui revient pour diriger le spectacle en 2023.

Qui a créé Doctor Who ?

Qui a créé Qui n’est pas aussi facile à répondre qu’on pourrait le penser.

Contrairement à Stan Lee et Jack Kirby qui ont créé leurs personnages Marvel comme Spider-Man et les X-Men, Doctor Who était le résultat final de l’implication de nombreuses personnes.

Bien que de nombreux noms soient véhiculés, les personnalités clés qui ont contribué à donner vie à Doctor Who sur la BBC incluent Sydney Newman, Donald Wilson, Verity Lambert, Antony Coburn et Bunny Webber.

Sydney Newman était un producteur canadien de cinéma et de télévision, qui a joué un rôle de pionnier dans les dramatiques télévisées britanniques de la fin des années 1950 à la fin des années 1960. Repérant une opportunité pour la BBC de produire une série hebdomadaire, il a défendu l’idée d’une émission de science-fiction pour la remplir et a recruté Verity Lambert en tant que producteur.

Il tenait à ce que cela ne ressemble à rien de ce qui a été fait sur la BBC auparavant et soit populaire auprès de tous les âges, tout en conservant une authenticité et une crédibilité. À cet égard, il a défini la teneur et le ton de Doctor Who.

Doctor Who a présenté au monde les Tardis et les Daleks (Photo: .)

L’idée cruciale que la machine à remonter le temps du Docteur devrait pouvoir voyager dans l’espace et dans toutes sortes de matières remonte à Donald Wilson, selon des sources dont la BBC.

Anthony Coburn a été crédité comme scénariste des quatre premiers épisodes télévisés, il a donc sûrement aidé à créer ce qui allait devenir Doctor Who tel que nous le connaissons aujourd’hui.

D’autres éléments qui font partie intégrante de l’univers du Timelord ont été attribués à divers artistes.

Peter Brachacki a conçu l’intérieur du TARDIS et Ron Grainer a écrit la mélodie du thème.

Donc, en gros, il a fallu un village. Heureusement, il y a de la place pour tous dans le Tardis…

