Doctor Who Reveals Familier Face revient pour la saison 14 pour célébrer son 60e anniversaire

Le monde de Doctor Who est sur le point de changer encore une fois, avec le showrunner Chris Chibnall et l’actuel docteur Jodie Whittaker quittant la série en 2022 après la saison 13. Alors que le 60e anniversaire de la série approche, il y a déjà lieu de se réjouir, car le L’héritage whovian continue d’entrer dans l’histoire. Et l’avenir de Doctor Who appartient définitivement au passé, car l’ancien showrunner Russell T. Davies se joint officiellement à nous pour aider à célébrer le 60e anniversaire, ainsi qu’à faire naître la prochaine ère de la série.