Doctor Who révèle les images de la saison 13 et ajoute la star de Game of Thrones au Comic-Con

Doctor Who revient plus tard cette année pour la saison 13, avec à nouveau le docteur de Jodie Whittaker à la barre et si la bande-annonce des prochains épisodes diffusés lors du Comic-Con 2021 en est une indication, cette saison va être massive et pleine d’action . Il verra également quelques nouveaux visages, dont un que vous reconnaîtrez sûrement.

La star de Game of Thrones, Jacob Anderson (Grey Worm) rejoint la série pour la saison 13 et ne pourrait pas être plus excitée. “C’est comme un rêve”, a-t-il déclaré lors du panel. C’est comme un vrai rêve d’enfance de faire partie de Doctor Who et encore plus d’être dans Doctor Who avec Jodie. » Les deux ont déjà travaillé ensemble sur la première saison de Broadchurch, aux côtés du créateur de cette émission – et actuel showrunner de Doctor Who –Chris Chibnall.

Le comédien John Bishop, qui a participé au panel, rejoint également le casting. Il incarne Dan Lewis, le dernier-né de l’équipe du Docteur TARDIS et voyagera avec le Docteur et son compagnon Yaz (Mandip Gill) à travers l’espace et le temps.

En ce qui concerne la bande-annonce, le rapide coup d’œil à la nouvelle saison laisse entrevoir un peu de ce qui sera vu dans la nouvelle saison. Attendez-vous à beaucoup de danger, à beaucoup de bêtises et à des paramètres vraiment bizarres lorsque Doctor Who reviendra. Pour l’instant, cependant, vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessus.

Bien qu’une date de première n’ait pas été donnée, Doctor Who reviendra plus tard en 2021.