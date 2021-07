Doctor Who: The Edge Of Reality arrive en septembre avec Jodie Whittaker et David Tennant

Le développeur Maze Theory a révélé que Doctor Who: The Edge of Reality sera lancé sur Nintendo Switch et d’autres consoles en septembre.

Le jeu, dans lequel les joueurs rejoignent le treizième docteur (exprimé par Jodie Whittaker) et rencontrent le dixième docteur (exprimé par David Tennant), a été annoncé pour la première fois en octobre de l’année dernière aux côtés du jeu “téléphone trouvé”. Doctor Who : Les Assassins Solitaires. Il revendique une histoire originale dans l’univers de Doctor Who et s’étend sur la version précédente, Le bord du temps.

Parallèlement à la bande-annonce de la date de lancement (ci-dessus), nous avons également eu droit à une liste de fonctionnalités pratique. Rentrez :

Vivez une aventure inoubliable à travers l’espace et le temps, affrontez des monstres terrifiants et résolvez un mystère époustouflant ! PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: MÉDECIN ORIGINAL QUI HISTOIRE

Entrez dans le Chaosverse, où la réalité elle-même est menacée par une série de problèmes qui brisent le temps, et associez-vous à deux redoutables docteurs alors que vous cherchez à découvrir un mystère plus profond.

NOUVEAU NEMESIS REVELE

Affrontez une nouvelle menace terrifiante et affrontez des monstres classiques de Doctor Who, notamment des Daleks, des Weeping Angels et des Cybermen. GAMEPLAY D’AVENTURE EXCEPTIONNELLE

Désormais pour les plates-formes non VR, Doctor Who: The Edge of Reality propose un tout nouveau gameplay, de nouveaux défis et de nouveaux lieux à explorer, avec une histoire repensée et étendue qui s’appuie sur le jeu précédent The Edge of Time.

Garderez-vous un œil sur celui-ci lors de son lancement le 30 septembre ? Let’s get all timey wimey dans les commentaires.