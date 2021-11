Doctor Who: The Edge Of Reality Dev réduit le coût de l’édition Deluxe et s’excuse pour les retards

Si vous attendiez patiemment le lancement de Doctor Who : The Edge of Reality sur Nintendo Switch, vous serez ravi de savoir que sa sortie approche enfin.

Vous vous souviendrez peut-être que le jeu, qui met en vedette nul autre que les vrais « docteurs » Jodie Whittaker et David Tennant, devait initialement être lancé sur Switch le 30 septembre. Il a rapidement été repoussé au 14 octobre (lors de son lancement sur d’autres systèmes), avant d’être à nouveau repoussé au 28 octobre – ce qui ne s’est pas produit non plus.

Maintenant, le développeur Maze Theory promet que le jeu arrivera sur le Switch eShop le 25 novembre et a proposé de réduire le prix de son édition Deluxe pour s’excuser :

« Doctor Who: The Edge of Reality sera disponible sur l’eShop à partir du jeudi 25 novembre 2021. Nous tenons à remercier nos fans pour votre patience pendant que nous travaillions sur les optimisations de cette version en proposant l’édition Deluxe au même prix que l’édition Standard au lancement. »

Si vous souhaitez en savoir plus avant sa sortie prochaine, une bande-annonce de gameplay a été partagée par l’équipe le mois dernier. Nous avons également récemment rencontré des personnalités clés des deux studios de développement impliqués dans sa production – assurez-vous de vérifier cela ici.

En espérant que la date du 25 novembre reste cette fois.

Merci à WoomyNNYes pour le conseil !