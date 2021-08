Doctor Who : The Lonely Assassins est arrivé sur Nintendo Switch

C’est la saison des jeux de Doctor Who, semble-t-il, ce qui nous convient parfaitement. Il n’y a pas si longtemps que Doctor Who : Aux confins de la réalité a été confirmé pour une sortie en septembre, et maintenant Doctor Who : Les Assassins Solitaires est tombé sur le Switch eShop afin que vous puissiez le récupérer à partir d’aujourd’hui (12 août). Eh bien, ce TARDIS arrive n’importe où sans préavis.

Initialement prévu pour le début de cette année, il continue directement à partir des événements du célèbre épisode Cligner, qui se démarque certainement dans l’ère moderne des Who. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il s’agit d’une expérience de puzzle qui mélange des séquences d’action en direct avec le gameplay, ce qui pourrait certainement valoir le détour pour les fans de la série.

Doctor Who: The Lonely Assassins s’appuie sur les événements de l’épisode emblématique de Doctor Who Blink, transportant les joueurs dans une série d’événements sinistres se produisant à Wester Drumlins – la même maison de ville abandonnée de Londres où les Weeping Angels ont fait leur première apparition à la télévision.

Le jeu met en vedette l’ancienne scientifique de l’UNIT Petronella Osgood (jouée par Ingrid Oliver). Les joueurs sont invités à l’aider à rechercher des messages, des e-mails, des vidéos, des photographies et plus encore pour découvrir des indices, résoudre des énigmes et révéler la vérité derrière une menace terrifiante.

Tourné sur place à Londres et à Cardiff, Doctor Who: The Lonely Assassins mélange des séquences d’action en direct avec un gameplay de puzzle, avec des joueurs encouragés à rechercher des indices et à résoudre un sombre mystère.

Envisagez-vous de déterrer cette réplique du tournevis sonique pour résoudre le mystère sur Switch ? Branchez vos coordonnées / heure TARDIS et faites-le nous savoir.