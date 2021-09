Doctor Who Vet David Tennant jouera en face de sa femme dans une nouvelle série télévisée en streaming

in

Le nouveau projet, qui s’appellera Hide, s’inscrit davantage dans le moule du thriller complot que dans l’horreur de science-fiction, avec David Tennant décrivant un journaliste terni qui a peut-être trouvé l’histoire même qui pourrait tout renverser pour lui. . Bien sûr, pour tout le bien que sa découverte pourrait faire, il y a aussi de nombreux dangers, et il se retrouve pris pour cible par ceux qui visent à empêcher que ses découvertes ne soient rendues publiques, et sont apparemment d’accord pour utiliser le meurtre pour y arriver. Alors que sa vie commence à ressembler à celle d’un fugitif, le personnage de Tennant est au courant d’une sorte d’accident catastrophique qui lui ouvre les yeux sur les maux du monde, et tout en réalisant que le même mal peut être à l’intérieur de lui.