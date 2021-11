Docu-séries Get Back de Peter Jackson

Les docuseries originales très attendues du cinéaste Peter Jackson, trois fois oscarisé Les Beatles : Revenez devrait sortir sur Disney Plus en trois versements sur une période de trois jours les 25, 26 et 27 novembre.

The Beatles: Get Back est une capsule intime pour les fanatiques du groupe britannique bien-aimé autant qu’il s’agit d’un régal perspicace pour les auditeurs plus occasionnels. La série documente l’histoire de 1969 de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr en train de planifier leur premier spectacle en plus de deux ans : un concert sur le toit de Savile Row à Londres. Pour la première fois, Les BeatlesLa performance finale en groupe sera disponible dans son intégralité.

À quelle heure est-il diffusé sur Disney Plus ?

À partir du jeudi 25 novembre, le jour de Thanksgiving, The Beatles: Get Back sera disponible pour tous les abonnés Disney Plus en streaming sans payer de frais supplémentaires. Étant donné que le documentaire est une série en trois parties, seul le premier épisode sera disponible ce jour-là, le deuxième étant disponible le vendredi 26 novembre et le troisième le samedi 27 novembre. Chaque épisode sera disponible à minuit, heure du Pacifique. (3 h HE) à leurs dates de sortie.

Détails de l’abonnement

The Beatles: Get Back est une docuserie exclusive à Disney Plus, les fans devront donc s’abonner pour accéder à la série. Disney Plus est disponible pour les consommateurs pour s’inscrire à 7,99 $ par mois ou 79,99 $ pour un engagement d’un an. Avec cela, vous avez accès aux séries et films originaux de Disney Plus comme Loki, Hawkeye, The Book of Boba Fett, Luca et plus, ainsi qu’à grandes archives de classiques de Disney et de la 20th Century Fox.

Une autre option est le Disney Plus Bundle, qui combine Disney Plus avec les services de streaming ESPN Plus et Hulu pour un seul abonnement mensuel de 13,99 $.

Dans quels pays Disney+ est-il disponible ?

Disney+ est disponible dans les régions suivantes. Disney+ prévoit de se lancer dans tous les grands pays, visitez le site officiel pour plus de détails.

Amérique du Nord: États-Unis, Canada et Porto Rico.

L’Amérique latine: Argentine, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua , Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela.

Asie-Pacifique: Australie, Nouvelle-Zélande et Singapour.

L’Europe : Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Allemagne, Groenland, France, Autriche, Espagne, Suisse, Belgique, Finlande, Islande, Luxembourg, Portugal, Danemark, Norvège et Suède.

À quoi s’attendre

Les docuseries ont été rendues possibles grâce à la restauration de plus de 150 heures d’audio inédit et de plus de 60 heures de séquences filmées par Michael Lindsay-Hogg en janvier 1969. The Beatles: Get Back porte en lui une aura d’exclusivité, car Jackson est le seul personne d’avoir accès aux archives cinématographiques privées où ces images ont été conservées pendant plus de 50 ans.

Entre des séquences de sessions d’enregistrement intimes et des chansons tirées des deux derniers albums du groupe Abbey Road et Let It Be, The Beatles: Get Back lève le rideau sur le groupe légendaire pris dans un écrasement du temps qui a mis leur relation en tant qu’individus et compagnons de groupe au test.

« Cela montre tout ce que Michael Lindsay-Hogg ne pouvait pas montrer en 1970. C’est un regard très ferme sur ce qui se passe », a déclaré Jackson au New York Times. « Vous voyez ces quatre grands amis, de grands musiciens, qui se contentent de verrouiller et de développer ces chansons, et vous voyez tout à l’écran. »

Coïncidant avec le film se trouve le nouveau livre, Les Beatles : Revenez. Le livre contient des photos d’Ethan A. Russell et de Linda McCartney, ainsi que des centaines d’images inédites d’images de film tirées des séquences originales en 16 mm réalisées par Michael Lindsay-Hogg et tournées par l’équipe de tournage. Son texte se compose principalement de conversations entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr avec leurs associés qui ont eu lieu pendant les sessions d’enregistrement de Get Back en janvier 1969.

Regardez The Beatles : Get Back sur Disney+ à partir du 25 novembre.