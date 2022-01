DOCU Stock est de retour à la construction d’une base après une baisse

DocuSign (NASDAQ :DOCU) l’action ne connaît pas une bonne semaine car elle est en baisse d’environ 9 % du plus haut au plus bas. Mais ce n’est pas le pire, car au moins cette fois il n’est pas seul. Wall Street fait une crise cette semaine, en particulier le NASDAQ mercredi. Le secteur boursier DOCU est également en forte baisse en raison des craintes de hausse des taux.

Le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale américaine a redonné peur aux investisseurs. L’inquiétude est maintenant qu’ils seront trop agressifs en essayant de contrôler l’inflation par le biais de la politique monétaire. Ce qui est encore pire pour l’action DOCU, c’est qu’elle a créé son propre drame en novembre. L’action a chuté d’environ 42% suite à une réaction désagréable à leur rapport sur les bénéfices.

Ce ne sont pas tant les résultats réels qui ont effrayé les investisseurs, mais plutôt ce que la direction a dit. DOCU l’a en fait écrasé, générant une augmentation de 42% des revenus et une augmentation de 163% d’une année sur l’autre du bénéfice par action. Peut-être que leurs intentions étaient de sous-promettre afin de livrer plus que le prochain trimestre. Si tel était le cas, cela s’est retourné contre lui parce que les investisseurs se sont enfuis de l’action en panique.

DOCU Stock va guérir ses blessures cette année

La correction a ramené rapidement l’action DOCU à ses niveaux de mai 2020. Ils n’ont même pas ralenti à 200 $ par action où ils avaient un solide soutien en attente. C’est une indication que le retour vers les sommets n’est pas susceptible de se produire de si tôt.

Très probablement, la vente a peut-être été trop sévère. Néanmoins, il faudra beaucoup de conviction pour que les commerçants fassent confiance au stock pendant un certain temps. Cela a fait beaucoup de dégâts en peu de temps et il en aura besoin pour s’en remettre. Pour l’instant, le meilleur des cas est une consolidation assez régulière entre 165 $ et 132 $. Cela aidera l’action DOCU à se constituer une meilleure base pour relancer une tendance à la hausse.

À long terme, la tendance à la numérisation devrait l’aider à maintenir une forte demande de services. Mais les investisseurs ont raison de douter de cet avenir lorsque l’entreprise tire sa propre sonnette d’alarme. Parfois, les équipes de direction devraient en dire moins et laisser les chiffres parler davantage.

D’après ce que je vois dans leurs rapports financiers, il n’y a aucune preuve de régression. Ce qui a été dommageable, c’est la rapidité avec laquelle Wall Street l’a fait. La croissance est bien vivante à en juger par ce que le compte de résultat indique. La croissance moyenne des revenus au cours des quatre dernières années est de près de 40 %. Son bénéfice brut croît à un rythme encore plus rapide. Clairement, la direction ne s’accorde pas assez de crédit. Son bulletin fait l’éloge de ses efforts.

La reprise peut prendre des mois

Malgré la rampe abrupte, le stock n’est pas cher avec un ratio prix/vente de 14,33. Les critiques peuvent se plaindre des pertes nettes, mais c’est pendant cette phase de croissance. Cela est particulièrement vrai lorsqu’ils génèrent 320 millions de dollars de flux de trésorerie à partir de leurs propres opérations. La direction est libre d’exécuter les plans sans avoir besoin d’emprunter de l’argent pour exister.

Mon objectif aujourd’hui n’est pas de peindre une thèse incroyablement haussière pour ce trimestre. Le scénario le plus réaliste est celui d’un taux de récupération raisonnable jusqu’à l’été. Pour en profiter, j’utiliserais les marchés d’options où je peux déployer le risque avec un minimum de dépenses personnelles.

Par exemple, à la clôture de la journée d’hier, les investisseurs auraient pu collecter 4 $ pour vendre l’option de vente de 110 $ de mars. Il s’agit d’une position haussière qui n’a pas besoin d’un rallye pour profiter. En fait, l’action peut chuter de 23% supplémentaires et en sortir gagnante.

Tout ce dont nous avons discuté aujourd’hui doit fonctionner dans les limites de l’ensemble du marché boursier. Si Wall Street décide qu’il a besoin d’une correction, alors il y aura plus de douleur dans le stock de DocuSign. Ce n’est pas mon hypothèse de base maintenant. Par conséquent, il devrait y avoir de la place pour qu’il se base et se rétablisse lentement à 190 $ au cours des six prochains mois.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.