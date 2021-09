Document : Capturer REM à un moment charnière de leur carrière

Pour REM, 1986 avait été une année charnière. Le quatrième album du groupe, l’impétueux, pourtant très accessible Pageant riche de la vie les avait récompensés avec leur premier disque d’or, tandis que leur longue tournée d’apparat aux États-Unis avait été saluée par la critique. Au début de 1987, la confiance était au plus haut au sein du camp REM. Le quatuor d’Athènes, en Géorgie, avait déjà préparé une poignée de nouvelles chansons prometteuses pour ce qui allait devenir leur cinquième album, Document, et ils avaient terminé une première session en studio réussie avec le nouveau producteur Scott Litt avant Noël ’86.

Litt avait déjà rassemblé un CV impressionnant. Il a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur de studio à la fin des années 70, travaillant sur des enregistrements d’artistes aussi divers que Ian Hunter de Carly Simon et Mott The Hoople. Il a fait ses débuts en tant que producteur en 1982 avec l’album Repercussion de The dB, un disque que REM connaissait déjà, ayant partagé les scènes avec le groupe. En fait, les histoires des deux groupes continueraient de s’entremêler lorsque le co-leader de The dB, Peter Holsapple, rejoignit plus tard REM en tant que cinquième membre de la tournée Green, puis joua sur Out Of Time.

REM et Litt ont commencé leur partenariat fructueux d’une décennie avec l’enregistrement réussi de l’excentrique “Romance”. Bien que destinée à la bande originale du film Made In Heaven, la chanson a également figuré plus tard sur la compilation de raretés Eponymous. Litt s’est réuni avec le groupe dans leur studio de démo habituel – John Keane à Athènes – pour une longue session de démo, avant que REM ne fasse une pause et se lance brièvement dans des activités parascolaires, y compris quelques contributions en studio à l’album Sentimental Hygiene de Warren Zevon.

Le groupe était de retour dans le harnais avec son nouveau producteur à la fin du mois de mars, avec tout le mois d’avril 87 consacré à l’enregistrement de Document aux Sound Emporium Studios à Nashville, Tennessee. Plusieurs des chansons avaient déjà été travaillées sur scène, et le travail de pré-production acharné du groupe a porté ses fruits : pour Document, REM et Scott Litt ont capturé le son d’un groupe de rock au sommet de leur art, capable d’affronter tous les arrivants. .

L’accessibilité qui s’est infiltrée dans tous les pores de Lifes Rich Pageant était à nouveau apparente, mais cette fois-ci, le groupe avait accéléré les choses. En effet, le REM de Document était une bête rock musclée et musclée, prête à dominer les ondes. Le tintement et le carillon distinctifs de Peter Buck étaient encore apparents sur « Disturbance At The Heron House » et « Welcome To The Occupation », mais, pour la plupart, son jeu de guitare a pris une qualité acérée et acérée. En conséquence, il a réalisé certaines de ses performances enregistrées les plus mémorables : lancement de « Finest Worksong » avec des riffs métalliques urgents ; broder le funk marécageux de « Lightnin’ Hopkins » avec une tension et une atonalité à la Andy Gill ; et ponctuer la reprise survoltée du groupe de “Strange” de Wire avec un solo psych-pop soigné de style Nuggets.

Pendant ce temps, la confiance retrouvée et la clarté vocale que Michael Stipe a offertes sur Lifes Rich Pageant se sont poursuivies à un rythme soutenu, et sur Document, il a convoqué une série de performances surprenantes: plier et tordre sa voix comme un prédicateur d’autrefois autour de “Lightnin’ Hopkins” et secouer un Histoire alternative à tir rapide du 20e siècle sur l’exaltant « C’est la fin du monde tel que nous le connaissons (et je me sens bien). »

Sur le plan des paroles, les préoccupations socio-politiques abordées par Stipe dans Lifes Rich Pageant ont de nouveau pris de l’ampleur. Mettant en vedette des observations barbelées telles que « Écoutez le Congrès où nous propageons la confusion/le feu primitif et sauvage sur l’hémisphère ci-dessous », « Welcome To The Occupation » était largement réputé être un commentaire sur l’intervention américaine en Amérique du Sud. Le trompeusement contagieux “Exhuming McCarthy” a également plongé dans l’hypocrisie politique, établissant un parallèle entre l’appâtage communiste de l’ère Joe McCarthy de la politique américaine des années 50 et la récente affaire Iran-Contra au cours de laquelle de hauts responsables politiques du président Ronald Reagan avaient secrètement facilité les ventes. d’armes à l’Iran : un pays alors sous embargo sur les armes.

Du point de vue sonore, Document a également permis au groupe d’élargir davantage sa palette. L’invité spécial, Steve Berlin de Los Lobos, a ajouté ses compétences distinctives en saxophone à « Fireplace », tandis que le lap steel et le dulcimer ont coloré le « King Of Birds » hypnotique et raga. Dès leurs premiers jours d’enregistrement Murmure avec Don Dixon et Mitch Easter, REM avait toujours apprécié l’opportunité d’essayer différents sons et textures – et une approche expérimentale qui se poursuivrait à travers Green et Out Of Time, dans laquelle les membres du groupe échangeaient souvent des instruments et créaient de nouvelles chansons à partir de riffs et de mélodies travaillées. sur les instruments acoustiques tels que les mandolines et les accordéons.

La colonne vertébrale de l’artwork du deuxième album de REM, Compte, avait présenté le message “File Under Water” et la conception originale de la pochette de Document comprenait une autre phrase élémentaire, “File Under Fire”. Michael Stipe considérait le feu comme l’un des thèmes lyriques centraux du disque, l’album comprenant également la chanson “Fireplace” et le mystérieux “Oddfellow’s Local 151”, lié à la religion, sur lequel le refrain consistait en Stipe en train de répéter à plusieurs reprises le mot “Firehouse !” Le single sauvage de Document “The One I Love” comprenait à nouveau un refrain dans lequel Stipe chantait “Fire!”, et bien que cette chanson émotionnellement vicieuse elle-même soit en fait l’antithèse même d’une chanson d’amour traditionnelle, elle a quand même fourni à REM leur premier majeur Le single américain à succès a culminé à la 9e place du palmarès des singles Billboard.

Document a poursuivi le succès de “The One I Love”, culminant à un impressionnant n ° 10 sur le Billboard 200 en septembre 1987. Le programme de tournées chargé du groupe au cours des cinq dernières années a maintenant produit des dividendes bien plus importants, car Document s’est avéré être un a frappé dans de nombreux territoires, culminant au n ° 28 au Royaume-Uni (où il est également devenu or), au n ° 17 en Nouvelle-Zélande et au n ° 13 au Canada, où il a obtenu un disque de platine pour le groupe.

La presse a reconnu en masse que REM avait de nouveau évoqué quelque chose de spécial avec Document. Toujours l’un des écrivains les plus perspicaces du rock, David Fricke de Rolling Stone a été impressionné par les prouesses continues de Stipe en tant que leader (“Sa voix, qui est directe dans le mix, est aussi nette et distincte qu’elle ne l’a jamais été, pleine de présages émotionnels et insistance physique”) avant de résumer de manière convaincante sa critique par: “Document est le son de REM en mouvement, le rugissement d’un groupe qui se targue de la mesure de l’accomplissement et de l’élément de surprise.” Ailleurs, le critique du New York Times, Robert Christgau, a déclaré : « Leur percée commerciale évite l’évasion sans abandonner l’obliquité structurelle » et le Los Angeles Times a salué : « Un album plus dur, plus méchant et plus maigre que ses prédécesseurs immédiats, avec un un son de guitare tranchant et des rythmes rock plus tendus.

Le groupe a tourné des vidéos promotionnelles pour les singles phares de Document, “The One I Love” (réalisé par l’artiste new-yorkais Robert Longo) et “It’s The End Of The World As We Know It (But I Feel Fine)”, pour lesquels REM s’est tourné vers leur ami de longue date Jim Herbert, également directeur de la photographie pour le documentaire rock Athens Georgia Inside-Out. En préparation pour leur prochaine tournée, le groupe s’est lancé dans une série d’interviews, dont une avec Rolling Stone, dans laquelle Peter Buck a prudemment déclaré : “Je ne vois pas cela comme le disque qui va faire exploser le palmarès.”

Dès le début de la tournée européenne du groupe, cependant, il était clair que REM était en effet prêt à vendre un grand nombre de disques et à se débarrasser des chaînes du culte pour de bon. La tournée Work du groupe a débuté avec un spectacle reçu avec enthousiasme dans l’une des plus grandes salles intérieures de Londres, le Hammersmith Odeon, et s’est poursuivie avec le groupe jouant dans des salles combles aux Pays-Bas, en Allemagne et à La Cigale dans la capitale française, Paris.

Prenant 10 000 Maniacs (et, plus tard, The dB’s) comme soutien, REM s’est lancé dans la partie américaine de sa tournée Work avec un spectacle à l’Université du Tennessee à Knoxville, le 1er octobre, et a traversé l’Amérique du Nord et le Canada jusqu’à la fin. de novembre, jouant environ 45 spectacles en tout. En cours de route, ils ont donné certains de leurs concerts les plus prestigieux à ce jour, y compris une soirée de deux nuits dans l’un de leurs lieux d’estampage préférés, le Radio City Music Hall de New York.

Alors que le groupe était sur la route, ils ont appris que Document leur avait déjà valu un disque d’or la première semaine de novembre et, en janvier 1988, au dos de la pochette inaugurale du groupe Rolling Stone, il était devenu platine en Amérique du Nord. Avec Michael Stipe et compagnie à quelques mois de la signature d’un nouvel accord majeur avec Warner Bros, il semblait que le ciel serait la limite pour REM

