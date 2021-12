Document de consultation Sebi : Vers la protection des investisseurs et la stabilité des marchés

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une introduction en bourse par chèque en blanc comme le concept américain de Special Purpose Acquisition Company (SPAC), cela augmente la flexibilité des entreprises pour se développer de manière inorganique grâce à des fonds fraîchement levés.

Par Sandeep Parekh

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a récemment publié un document de consultation invitant le public à commenter les modifications proposées au cadre existant régissant les offres publiques initiales (IPO) en vertu du règlement SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements), 2018.

Ces recommandations visent en grande partie à apporter une plus grande transparence sur le marché et peuvent être considérées comme une tentative de recalibrer le cadre pour répondre aux tendances émergentes, y compris la montée des entreprises technologiques de la nouvelle ère et leurs modèles de croissance inorganique, et le changement dans la nature de la propriété de l’entreprise. Ils proposent d’offrir une flexibilité accrue dans la collecte de fonds, mais en même temps d’augmenter les niveaux de supervision et les contrôles et contrepoids nécessaires pour garantir que les fonds sont correctement utilisés.

Limiter le déploiement de fonds à des fins non identifiées : dans le cadre réglementaire actuel, toutes les entreprises sont tenues d’indiquer l’objectif vers lequel les fonds levés doivent être utilisés (dans le document d’offre lors d’une introduction en bourse), et sont autorisées à allouer jusqu’à 25 % du produit de l’introduction en bourse aux fins générales de l’entreprise (GCP). Le GCP peut être considéré comme une partie non délimitée de l’argent collecté qui n’a pas à être spécifiquement utilisé pour un projet.

Le document de consultation propose plutôt de prescrire une limite combinée de 35 % sur les fonds pouvant être déployés à des fins non identifiées, y compris les GCP et les initiatives de croissance inorganique, telles que les acquisitions prévues ou les investissements stratégiques, sur le produit total de la nouvelle émission publique. Cette limite a été proposée dans le contexte de la pratique de divulgation des objets d’une émission publique en tant que « financement d’initiatives de croissance inorganique » par des entreprises technologiques de la nouvelle ère qui sont légères en termes d’actifs et donnent la priorité à l’acquisition de nouvelles entreprises, clients, technologies, etc. comme une étape importante dans leur trajectoire de croissance par rapport aux objectifs traditionnels tels que l’investissement dans les immobilisations et les dépenses en capital. Mais cette limite ne sera pas applicable dans le cas où ces initiatives de croissance inorganique sont identifiées et que des divulgations spécifiques les concernant sont faites.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une introduction en bourse par chèque en blanc comme le concept américain de Special Purpose Acquisition Company (SPAC), cela augmente la flexibilité des entreprises pour se développer de manière inorganique grâce à des fonds fraîchement levés.

Cette limite proposée est susceptible d’améliorer la flexibilité des entreprises, d’inciter les entreprises à faire des déclarations spécifiques sur l’utilisation du produit de l’émission publique vers des initiatives de croissance potentielles, et de permettre aux investisseurs de faire des choix plus éclairés concernant leur investissement, après une évaluation approfondie de la valeur de l’acquisition ou de l’investissement stratégique et des facteurs de risque impliqués.

Cependant, compte tenu du fait que de telles initiatives de croissance sont considérées comme hautement stratégiques avant d’être finalisées, certains assouplissements peuvent devoir être discutés pour équilibrer la transparence avec la flexibilité et la compétitivité de la société émettrice sur le marché. Alors que l’avantage serait disponible pour toutes les entreprises, il est probablement plus utile pour les entreprises du nouvel âge à faible capitalisation qui n’ont pas besoin de trop de capital, mais ont plutôt besoin de la puissance de feu pour acquérir des entreprises et leurs innovations. Par nature, ces actifs pourraient être encore non découverts, ou découverts, mais ne pas être divulgués au public (de peur que le prix n’augmente).

Plafonnement de l’offre de vente par les actionnaires importants : Le document de consultation vise à imposer une limite au nombre d’actions pouvant être proposées à la vente par les actionnaires existants au moyen d’une offre de vente (OFS) dans le cadre d’une introduction en bourse. Dans le cadre proposé, seulement 50 % de la participation préalable à l’émission peut être cédée dans le cadre d’un OFS dans une IPO, et le reste est soumis à une période de blocage de six mois à compter de la date d’attribution dans l’IPO.

Cette limite proposée sera applicable à un OFS par un « actionnaire important », c’est-à-dire des actionnaires détenant plus de 20 % du capital de préémission, en particulier pour les introductions en bourse de sociétés où il n’y a pas de promoteurs identifiables. La proposition repose sur le changement progressif de la nature de la propriété des entreprises, d’un modèle traditionnel détenu par un promoteur à un modèle d’actionnariat dispersé, sans aucun promoteur identifiable. En l’absence d’un groupe de promoteurs distinct et des exigences de contribution minimale du promoteur et de blocage post-émission qui en découlent, la proposition est une étape positive vers la garantie que la cession de la participation dans ces sociétés ne perturbe pas les forces du marché et la découverte des prix, et est pas perçu comme une perte de confiance dans la société émettrice.

Période de blocage pour les investisseurs clés : Dans le cadre actuel, un certain pourcentage de l’introduction en bourse peut être alloué aux investisseurs clés avant la date d’ouverture de l’émission. Ces actions sont soumises à une période de blocage de 30 jours pour inspirer confiance dans l’émission et améliorer la découverte des prix. Le document de consultation cherche à augmenter la période d’immobilisation prescrite, ou bien à réserver un pourcentage plus élevé du portefeuille de référence pour les investisseurs clés qui sont d’accord avec une période d’immobilisation plus longue.

En comparant les deux propositions, le fait de donner aux investisseurs clés la possibilité d’accepter une période de verrouillage plus longue pour une réservation plus élevée dans le livre de référence est susceptible d’inciter ces investisseurs à investir, par opposition à une période de verrouillage plus élevée prescrite obligatoire pour tous, ce qui peut avoir un effet dissuasif.

Surveillance des fonds utilisés pour GCP : dans le cadre actuel, les sociétés émettrices sont autorisées à allouer jusqu’à 25 % de la part d’émission nouvelle de l’introduction en bourse à GCP, ce qui dispense pratiquement les sociétés émettrices de divulguer les fins ou l’objet spécifiques vers lesquels ces fonds doivent être utilisé. De plus, la partie de l’introduction en bourse allouée à GCP ne relève pas de la compétence de l’agence de surveillance qui suit et divulgue l’utilisation du produit de la vente.

À la lumière de la taille croissante des émissions des introductions en bourse récentes et du montant substantiel alloué à GCP, le document de consultation cherche à introduire une surveillance de l’utilisation de ces fonds et des divulgations obligatoires dans le rapport de l’agence de surveillance. Cette proposition peut être considérée comme l’une des nombreuses tentatives de Sebi pour empêcher le détournement de fonds et assurer une plus grande responsabilité et transparence sur le marché.

Dans l’ensemble, les propositions présentées dans le document de consultation semblent prometteuses et bien intentionnées pour répondre aux nouvelles tendances des émissions publiques et aux défis uniques qu’elles posent pour la stabilité du marché et la protection des investisseurs.

L’auteur est associé directeur, Finsec Law Advisors

(Anil Choudhary, associé, et Mihir Deshmukh, associé, Finsec Law Advisors, ont contribué à cet article.)

