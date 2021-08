Documentaire de Michael Schumacher “très émouvant pour beaucoup” – la mise à jour déchirante de son fils | Monde | Nouvelles

Des millions de fans à travers le monde attendent patiemment la diffusion du documentaire sur Michael Schumacher, Netflix sortant la bande-annonce officielle mercredi. Le film, qui sortira le 15 septembre, présentera des interviews de la famille de Schumacher, ainsi que des pilotes de F1 et des experts de l’industrie qui discuteront de ses succès sur et en dehors de la piste de course automobile. Il comprend des contributions du pilote de F1 Sebastian Vettel, qui a remporté cinq titres mondiaux avec l’ancienne équipe de Schumacher Ferrari, le fils de Schumacher Mick et des images de la vie de famille de Schumacher.

Des séquences vidéo de la course de Schumacher, célébrant son record de sept victoires en championnat du monde de F1 et des clips familiaux jamais vus auparavant figurent également dans la bande-annonce.

S’exprimant avant la sortie du documentaire, Mick Schumacher a décrit ses sentiments en participant au projet.

Mick, qui dispute sa première saison complète de F1 pour l’équipe Haas, a déclaré : « Je pense que ce sera un documentaire très émouvant pour beaucoup de gens.

“Évidemment, cela a amené beaucoup de gens dans le sport, mais je pense aussi que beaucoup de gens quand ils grandissaient, ils regardaient mon père.

“Pour moi, cela a été très émouvant de le voir, mais je pense que la meilleure chose que je puisse dire est vraiment que tout le monde le regarde, le regarde et le vive par lui-même.”

Le Grand Prix de Belgique de ce week-end marque le 30e anniversaire des débuts de Michael en F1 au volant de l’équipe Jordan.

Le circuit de Spa occupe une place particulière dans le cœur de la famille Schumacher, la star allemande y enregistrant également sa première victoire en F1 un an seulement après avoir fait ses débuts sur le circuit.

Il a également gagné six fois sur la piste belge – plus que quiconque dans l’histoire de la F1.

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: Rejoiner Adonis déclenche la révolte des travaillistes

Mick courra ce week-end à Spa pour la première fois et lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’un circuit spécial pour lui, il a répondu : « C’est oui.

“Pas seulement à cause de l’histoire de mon père, mais j’ai aussi fait quelques bonnes courses ici. J’ai décroché ma première pole position, ma première victoire en 2018 ici avec la F3, qui est ensuite devenue une séquence de plusieurs victoires en course.

“Alors définitivement, oui, c’est une piste que j’apprécie beaucoup et j’aime beaucoup revenir ici.”

Michael est hors de vue du public depuis plusieurs années à la suite d’un accident de ski dévastateur sur les Alpes françaises en 2013 qui lui a causé de graves blessures à la tête.

A NE PAS MANQUER

Westminster ouvre la voie à l’indépendance écossaise [LATEST]

Boris nomme Leaver Kate Hoey à la tête de la charge commerciale [REPORT]

Fury alors que la France cherche à «expulser» les migrants vers le Royaume-Uni [REACTION]

La famille Schumacher a choisi de garder les détails de son état confidentiels, avec seulement une poignée d’amis révélant de vagues détails de ses visites.

Mais la bande-annonce voit la femme de Michael, Corinna, parler de son combat pour la santé, comme on peut l’entendre dire: “Je sentais juste qu’il était quelqu’un de spécial.

“Je pense qu’il est tout simplement très fort mentalement.

“Extrêmement fort. Il me montre encore à quel point il est fort chaque jour.”

La manager de la légende de la F1, Sabine Kehm, a décrit le documentaire comme “le cadeau de la famille à leur mari et père bien-aimés”.

Elle a déclaré : « Michael Schumacher a redéfini l’image professionnelle d’un pilote de course et a établi de nouvelles normes.

“Dans sa quête de la perfection, il ne s’est épargné ni lui-même ni son équipe, les conduisant vers les plus grands succès.

« Il est admiré dans le monde entier pour ses qualités de leader.

« Il a trouvé la force pour cette tâche et l’équilibre pour se ressourcer à la maison, avec sa famille, qu’il aime idolâtrement.

« Afin de préserver sa sphère privée comme source de force, il a toujours rigoureusement et systématiquement séparé sa vie privée de sa vie publique.

“Ce film raconte les deux mondes. C’est le cadeau de sa famille à leur mari et père bien-aimés.”