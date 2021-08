Documentaire « Money Heist », drame coréen et autres joyaux cachés • .

Dernièrement, j’ai consacré une plus grande partie de mon temps libre à des films en streaming, au détriment d’interminables séances de frénésie d’émissions de télévision. C’est surtout fonction du temps. Ou, plus précisément, son absence. Il y a une pile de films comparativement beaucoup moins intimidante qui attirent mon attention à un moment donné, par rapport à la quantité stupéfiante de contenu télévisé qui est toujours disponible et prêt à être diffusé. Bien sûr, je vais tremper mon orteil dans l’eau de temps en temps pour que tout ce que la télévision vraiment incontournable arrive à flotter dans mon champ de vision. Mais sinon, pour l’instant, je suis heureux de m’ombrer sous le palmier ici sur mon petit atoll, dans l’océan de contenu terrifiant et vaste, où pour moi, au moins, la vie est facile. Merci, c’est-à-dire aux longs métrages comme ceux que vous trouverez ci-dessous.

Ce sont en tout cas mes humbles recommandations pour certains des meilleurs films sur Netflix que j’ai vu récemment. « Meilleur » et « récemment » étant tous deux des mots un peu élastiques, mais j’espère que vous me ferez tout de même plaisir.

Meilleurs films sur Netflix — Cinq joyaux cachés

Identifier le meilleur de tout type d’art est assez souvent une tâche assez dénuée de sens, car il n’y a, bien sûr, aucune objectivité à ce genre de calcul. A moins que vous ne définissiez certains paramètres. Identifier ma chanson préférée, par exemple, est simplement une question de décider de quelle(s) mélodie(s) je ne peux pas imaginer me passer. Genre, si je pouvais claquer des doigts et que Thanos n’existe plus de musique, ce sont les chansons que je voudrais garder.

De même, lorsque je pense aux meilleurs films sur Netflix que j’ai vus, la liste des titres ci-dessous me semblera un peu aléatoire. J’ai décidé que la ligne directrice pour tout cela est que je viens de les découvrir et que j’ai décidé de les regarder par moi-même. Sans qu’un message marketing ou quoi que ce soit du genre ne m’ait poussé au visage. C’est plus amusant comme ça.

Films Netflix que vous avez peut-être manqués

Alors, sans plus tarder, examinons de plus près certains de mes choix pour les meilleurs films sur Netflix. Et une brève explication de leur inclusion suivra chaque bande-annonce.

Money Heist: Le Phénomène

À moins que vous ne viviez sous un rocher – ou, soupir, aux États-Unis – vous savez sans aucun doute que Money Heist est l’une des séries télévisées les plus incroyablement populaires de tous les temps sur Netflix. Mais en complément de cette émission sur un groupe de voleurs qui font irruption dans la Monnaie royale d’Espagne, Netflix propose également ce documentaire autonome sur le fandom autour de l’émission. Ce qui, je dois être honnête, est immensément divertissant en soi. Si vous n’avez jamais regardé l’émission du tout, ma recommandation est de commencer ici. Cela vous donnera alors envie de plonger directement dans la série elle-même.

Pluie d’acier

Qu’on le sache : j’ai apprécié Steel Rain, un film d’action en langue coréenne et une sorte de drame entre amis, environ 1 000 fois plus que Black Widow. Mais c’est un coup de gueule pour une autre fois. Je ne cesserai jamais de le louer comme l’un des meilleurs films sur Netflix que j’ai trouvé, et voici ce que vous devez savoir à ce sujet. Extrait du synopsis de Netflix : “Au milieu d’un coup d’État, un agent nord-coréen s’échappe vers le sud avec le dirigeant blessé du pays pour tenter de le maintenir en vie et d’empêcher une guerre de Corée.” Cet agent fait équipe avec son homologue de Corée du Sud, et ils se battent pour sauver la vie de vous-savez-qui du Nord. Après vous-savez-qui, le corps blessé a été déniché dans le Sud, à la suite d’un coup d’État. Les généraux nord-coréens tentent de prendre le relais, et les deux agents savent que les choses seront encore pires dans la péninsule s’ils y parviennent. L’action est ininterrompue, à indice d’octane élevé et constamment dans votre visage, et elle ne s’arrête pratiquement jamais. C’est super amusant, tout autour, à regarder.

L’une de mes scènes préférées est celle où l’agent nord-coréen interroge son nouvel ami sur la K-pop que sa fille aime. L’agent sud-coréen le met immédiatement en file d’attente et commence immédiatement à le ceinturer à pleins poumons. Oh, tu veux dire ce gars ? En fait, voici la scène :

L’appel du loup

Ensuite, il y a un drame français que j’ai traversé en faisant défiler Netflix une nuit. Dans celui-ci, l’histoire se limite en grande partie au cadre claustrophobe d’un sous-marin nucléaire. Des terroristes ont piégé les Français pour qu’ils préparent un lancement de missile nucléaire en réponse à une provocation. L’objectif des terroristes était que cet événement déclenche une cascade d’horribles qui finiraient par anéantir des millions de personnes. Certains Français comprennent cela, cependant, littéralement à la onzième heure.

Le fait est que les règles du sous-marin nucléaire ne permettent pas d’annuler une autorisation de lancement. Si une telle chose pouvait être inversée à la dernière minute, explique l’histoire à un personnage à un moment donné, pourquoi la menace d’une arme nucléaire aurait-elle un sens ? Un ennemi tergiverserait simplement et attendrait son heure, sachant que l’autre camp peut se retirer du bord avant qu’il ne soit trop tard. J’étais sur le bord de mon siège tout le temps ici. Un ajout facile à mes meilleurs films sur la liste Netflix.

Le roi

Je triche un peu ici, car celui-ci ne compte pas vraiment comme un joyau caché. Il y a quelques années, Netflix a beaucoup poussé, mais je l’inclus quand même. Il y a eu tellement de couches sédimentaires qui ont recouvert ce film depuis, que je pense qu’il s’est un peu perdu, ce qui est regrettable. Je me suis lancé là-dedans sans savoir à quoi m’attendre, et je me souviens avoir pensé qu’il s’agissait d’un drame médiéval que je serais totalement allé voir au théâtre. À l’exception, vous savez, de simplement pouvoir cliquer sur un bouton à la place. Description de Netflix : “Le prince égaré Hal doit passer de carrousel à roi guerrier alors qu’il fait face aux hostilités de l’intérieur et de l’extérieur des murs du château dans la bataille pour l’Angleterre.”

Au fait, Lily-Rose Depp tue dans ce film vers la fin. Elle est l’incarnation vivante de ce que signifie voler une scène – juste un ajout fantastique à ce film. Encore une fois, un autre des meilleurs films Netflix que le streamer a à offrir.

Les bandits

Last but not least, le film original de Netflix The Highwaymen. Nous connaissons tous l’histoire de Bonnie et Clyde. Ce film, cependant, arrive par la porte latérale. Vous laisser voir les choses se dérouler du point de vue des hommes de loi qui les traquent. J’ai en fait interviewé le réalisateur John Lee Hancock à ce sujet à sa sortie :

« Pour moi, le film parle du long, brutal et déchirant voyage de deux hommes qui ont un don terrible, et ce don est qu’ils sont des chasseurs de sang », m’a-t-il dit. « Et personne ne peut comprendre le tribut qui pèse sur son âme. C’est un long voyage, et ils savent comment cela va se terminer – et cela se termine exactement comme ils l’avaient prédit.

