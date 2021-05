Documentaire sur le prince Harry: 7 plus grosses confessions de bombes du spectacle de Harry avec Oprah | Royal | Nouvelles

La série documentaire très attendue sur la santé mentale du prince Harry et d’Oprah Winfrey, “ The Me You Can’t See ”, a finalement été publiée par Apple TV et dans celle-ci, le duc fait une série de révélations extraordinaires. Du recours à la drogue pour faire face à une anxiété paralysante à la recherche d’une thérapie après une dispute avec sa femme Meghan Markle, 39 ans, ce sont les sept plus grosses bombes de la nouvelle émission.

1.) Harry s’est tourné vers la drogue lorsqu’il luttait contre l’anxiété

Harry a admis s’être tourné vers la drogue à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine afin de faire face à l’anxiété paralysante dont il souffrait.

Harry a dit: “Je commencerais juste à transpirer.

«J’avais l’impression que ma température corporelle était de deux ou trois degrés plus chaude que tout le monde dans la pièce.

«Je me convaincrais que mon visage était rouge vif et que tout le monde pouvait donc voir ce que je ressentais, mais personne ne saurait pourquoi, donc c’était embarrassant.

«Vous vous mettez dans la tête à ce sujet et ensuite vous vous dites simplement: ‘Tout le monde me regarde.’ Une goutte de sueur donne l’impression que tout le visage se déverse.

“Juste transpirer, et puis juste tout dans ma tête en disant: ‘C’est tellement embarrassant.

“Qu’est-ce qu’ils pensent de moi? Ils n’en ont aucune idée. Je ne peux pas leur dire.”

Expliquant comment il s’est tourné vers la drogue et l’alcool pour faire face, il a ajouté: «J’étais prêt à boire.

«J’étais prêt à prendre de la drogue. J’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins ressentir ce que je ressentais.

«Mais j’ai lentement pris conscience que je ne buvais pas du lundi au vendredi, mais que j’en boirais probablement pour une semaine en une journée, un vendredi ou un samedi soir.

“Et je me retrouvais à boire non pas parce que j’aimais ça mais parce que j’essayais de masquer quelque chose.”

2.) Harry a cherché une thérapie après une bagarre avec Meghan

Harry a expliqué comment une dispute avec Meghan avait été le catalyseur pour lui de demander l’aide d’un thérapeute en santé mentale.

Harry a dit: «J’ai vu des médecins généralistes. J’ai vu des médecins. J’ai vu des thérapeutes. J’ai vu des thérapeutes alternatifs.

«J’ai vu toutes sortes de gens, mais c’était une rencontre et une rencontre avec Meghan.

Il a ajouté: «Je savais que si je ne faisais pas la thérapie et que je ne me réparais pas, j’allais perdre cette femme avec qui je pourrais voir passer le reste de ma vie.

«Quand elle a dit: ‘Je pense que tu as besoin de voir quelqu’un’, c’était en réaction à une dispute que nous avions. Et dans cette dispute, ne le sachant pas, je suis revenue à Harry, 12 ans.

«Au moment où j’ai commencé la thérapie, c’était probablement au cours de ma deuxième séance, mon thérapeute s’est tourné vers moi et m’a dit que vous reveniez à Harry, 12 ans.

«Je me suis senti un peu honteux et sur la défensive. Comme,” Comment osez-vous? Vous m’appelez un enfant. “

«Et elle dit: ‘Non, je ne vous appelle pas un enfant. J’exprime de la sympathie et de l’empathie pour vous pour ce qui vous est arrivé lorsque vous étiez enfant.

“Vous ne l’avez jamais traité. Vous n’avez jamais été autorisé à en parler et tout d’un coup, cela se présente de différentes manières sous forme de projection.

«Ce fut le début d’un parcours d’apprentissage pour moi. J’ai pris conscience que j’avais vécu dans une bulle au sein de cette famille, au sein de cette institution et j’étais en quelque sorte presque piégé dans un processus de réflexion ou un état d’esprit.

3.) Harry avait honte de la façon dont il avait fait face au plaidoyer de Meghan en matière de santé mentale

Dans l’interview à la bombe des Sussex avec Oprah en mars, Meghan a admis avoir des sentiments suicidaires lorsqu’elle était enceinte d’Archie.

Dans “ The Me You Can’t See ”, Harry admet avoir honte de la façon dont il a fait face à l’aveu de Meghan.

Il a dit: “J’ai un peu honte de la façon dont je l’ai géré … Quand ma femme et moi étions sur ces chaises, se tenant la main au moment où les lumières s’éteignent, Meghan se met à pleurer, je me sens désolé pour elle mais Je suis aussi très en colère contre moi-même que nous soyons coincés dans cette situation.

«J’avais honte que ça devienne aussi mauvais.

«J’avais honte d’aller dans ma famille parce que, pour être honnête avec toi comme beaucoup d’autres personnes de mon âge pourraient probablement comprendre, je sais que je ne vais pas obtenir de ma famille ce dont j’ai besoin.

5.) Le point de vue de Harry sur la relation de Diana avec Dodi

Harry a comparé sa relation interraciale avec Meghan à celle de sa défunte mère avec Dodi Al Fayed, le petit ami avec qui elle était lorsqu’elle a été tuée dans un accident de voiture.

Faisant référence à Meghan, Harry a déclaré: “Elle allait mettre fin à ses jours. Il ne devrait pas y avoir besoin d’en arriver là. Ai-je des regrets?

“Ouais. Mon plus grand regret est de ne pas avoir pris position plus tôt dans ma relation avec ma femme et d’appeler le racisme quand je l’ai fait.

«L’histoire se répétait. Ma mère a été poursuivie à mort alors qu’elle était en couple avec quelqu’un qui n’était pas blanc et maintenant, regardez ce qui s’est passé.

“Tu veux parler de l’histoire qui se répète? Ils ne s’arrêteront pas jusqu’à ce qu’elle meure. C’est incroyablement déclencheur de perdre potentiellement une autre femme dans ma vie.”

6.) Le premier mot d’Archie

Harry a révélé que l’un des premiers mots d’Archie de son fils était “grand-mère” et que cela le rendait triste parce que Diana ne pourra jamais le rencontrer.

Se référant à Diana, le duc a déclaré: “J’ai eu une photo d’elle dans sa crèche, et c’était l’un des premiers mots qu’il a dit – à part” maman “,” papa “, c’était alors” grand-mère “. Grand-mère Diana .

“C’est la chose la plus douce, mais en même temps, ça me rend vraiment triste parce qu’elle devrait être ici.”

7.) Meghan a pleuré avant l’interview d’Oprah

Harry a révélé comment Meghan avait pleuré la nuit précédant la diffusion de leur entretien avec Oprah en mars.

Il a dit: «Je me suis réveillé au milieu de la nuit en pleurant dans son oreiller parce qu’elle ne veut pas me réveiller, parce que je porte déjà trop.

“C’est déchirant. Je l’ai tenue, nous avons parlé, elle a pleuré et elle a pleuré et elle a pleuré.”