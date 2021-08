Documentaire sur Tony Hawk venant des frères Duplass

Le duo de cinéastes Mark et Jay Duplass coproduira un long métrage documentaire Tony Hawk récemment annoncé, selon Variety. Le film sans titre sera réalisé par Sam Jones (J’essaie de vous briser le cœur) et devrait faire ses débuts dans les festivals cet automne, suivi d’une sortie plus large en 2022.

“Nous travaillons tranquillement sur celui-ci depuis quelques années”, a déclaré le producteur Mark Duplass à Variety. “Nous sommes atterrés par l’accès illimité que Tony nous a permis à sa vie et à sa relation fascinante avec le sport.”

Le film se concentrerait sur la vie et la carrière du patineur de 53 ans, et il marque par coïncidence la deuxième collaboration entre Hawk et Jones. Le skateur était auparavant apparu en tant qu’invité dans la saison 1 de Off Camera avec Sam Jones, la série télévisée au format interview du cinéaste.

Comme le note également Variety, ce prochain documentaire sur l’homme vient après le doc 2020 Pretending I’m a Superman – The Tony Hawk Video Game Story. Comme le titre et le timing le suggèrent, un documentaire sur la célèbre franchise de jeux vidéo de Hawk a réussi à sortir avant un autre sur le skateur lui-même.

Et, juste au cas où quelqu’un se poserait la question ou en douterait – plus tôt cette année, à 52 ans, le Birdman a mis en ligne une vidéo sur Twitter montrant qu’il peut encore réussir des tours impressionnants.