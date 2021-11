Documentaires Disney Plus essentiels que vous devez voir Oui ou Oui | Divertissement

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Tout n’est pas séries et films sur Disney+. Le tapis de souris a différents canaux à son actif, et cela lui a permis d’offrir une grande quantité de contenus très intéressants, tels que des documentaires et des docuseries propres et National Geographic.

Et c’est que, même si cela peut ne pas en avoir l’air, l’un des points forts de Disney + sont les documentaires. Si vous aimez la nature ou les animaux, la plateforme de streaming dispose d’un catalogue exclusif National Geographic où vous pourrez profiter d’heures et d’heures d’histoires scientifiques, naturelles et animales.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Mais au-delà de National Geographic, il existe bon nombre des meilleurs documentaires Disney + qui abordent d’autres sujets : la magie de Disney, comment sont créés les films, l’univers Star Wars, à quoi ressemblent les parcs de l’entreprise…

Donc, si vous cherchez un plan différent pour ce pont, prenez note : Ce sont les 10 meilleurs documentaires que vous pouvez voir sur Disney +.

Le monde selon Jeff Goldblum

On commence par une docuserie parfaite pour les plus curieux : Le monde selon Jeff Goldblum, un documentaire divisé en douze chapitres et mettant en vedette l’acteur vétéran de films tels que La Mosca, Jurassic Park, Independence Day et, plus récemment, Thor: Ragnarok.

Dans cette docu-série, Jeff Goldblum enquête sur l’histoire de certains objets du quotidien qu’il (et nous tous) utilisons au quotidien, mais dont on ne demande rien. Une grande série documentaire pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, le lien entre le quotidien et l’avancement de l’humanité, et parfait et pour nourrir la curiosité des petits et des grands.

L’histoire de l’imaginaire

Vous êtes-vous déjà demandé comment l’endroit où les rêves deviennent réalité a été créé ? Eh bien, vous avez la réponse dans L’histoire de l’imaginaire, un documentaire sur la création et la conservation des parcs à thème Disneyland.

Ce documentaire en six épisodes raconte non seulement comment l’idée de chaque parc à thème est née, mais aussi comment il est possible qu’ils dégagent de la magie année après année. Et c’est grâce à les ‘imagineurs’, qui veillent à ce que la magie soit la plus réelle possible. L’un des meilleurs documentaires Disney + et, sans aucun doute, aussi l’un des plus incontournables.

Howard

Poursuivant avec Disney et son histoire, Howard C’est un incontournable pour ceux qui sont fans des films les plus classiques de l’usine à rêves. Et ce documentaire vous racontera l’histoire du meilleur parolier de la maison d’animation : Howard Asham, le génie derrière de nombreuses chansons Disney que nous connaissons tous aujourd’hui.

Le documentaire vous montrera comment il a réussi à créer ces chefs-d’œuvre après une triste vie dans laquelle il a été rejeté pour être un garçon gay. Howard nous enseigne l’imagination comme la clé pour accéder à un monde de fantaisie et de sensibilité dans lequel les enfants ne sont pas toujours autorisés à entrer.

Réveiller la belle au bois dormant

Voici un autre documentaire très curieux de Disney : l’éveil de la belle au bois dormant, un documentaire d’une heure et demie qui parle de l’étape la moins réussie de l’entreprise, maintenant qu’il est impossible de concevoir Disney sans succès après succès.

Disney a subi une grave crise au cours des années 1980, car la société ne pouvait pas faire de films populaires ou de qualité. Awakening Sleeping Beauty raconte les difficultés de cette époque et comment les dirigeants ont ramené Disney à ses anciennes gloires, faisant de grands films comme La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin ou Le Roi Lion.

Choisi pour guider

On sort un peu de l’histoire de Disney pour entrer dans quelque chose d’encore plus adorable : les toutous ! Mais pas n’importe quel chien : des chiots dressés et préparés pour devenir des chiens-guides et ainsi aider les personnes aveugles.

À travers six épisodes d’une demi-heure, Chosen to Guide raconte l’histoire adorable d’un groupe de six chiots à travers 20 mois d’entraînement intensif pour devenir des chiens-guides. Vous verrez leurs progrès, comment ils se comportent, comment ils grandissent et comment ils sont formés jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur diplôme.

Apollo : Missions vers la Lune

Si vous aimez regarder au-delà, qu’y a-t-il au-delà de la Terre ? La réponse est très vaste, mais la chose la plus proche que nous ayons au-delà est la lune, où les êtres humains ont pu faire leur marque. Et c’est ce qui est dit dans le documentaire Apollo : Missions vers la Lune.

Le documentaire vous montrera l’histoire du programme spatial Apollo, le projet de la NASA qui a réussi à mettre l’homme sur la Lune. Dans son heure et demie, le documentaire vous racontera la vie des astronautes et les défis qu’ils ont surmontés pour réaliser cet exploit. C’est une production incontournable si vous aimez les voyages spatiaux.

Année Millions

Puisque nous parlons d’espace, pourquoi ne pas opter pour la science-fiction ? C’est le pari de Année Millions, une docu-série en six parties qui mise sur le documentaire et la fiction et pose une question : À quoi ressemblera l’être humain dans le futur ?

Le documentaire traite de sujets très variés et attractifs (comme l’intelligence artificielle ou les robots). La production a un casting brutal et son thème est intéressant. Tout cela fait de Year Million le documentaire parfait si vous êtes un amateur de science-fiction.

Solo gratuit

Non, Solo gratuit Ce n’est pas un documentaire sur Han Solo, mais quelque chose de bien plus excitant : l’histoire du grimpeur Alex Honnold, qui se lance un défi aussi choquant que d’escalader sans aucune protection El Capitan, un mur vertical de 914 mètres.

Free Solo vous montrera la solide préparation d’Alex et comment il a réussi à gravir El Capitan sans mourir en essayant. Une production qui ne se démode pas et qui a remporté l’Oscar du meilleur long métrage documentaire en 2018.

Empire of Dreams : L’histoire de la trilogie Star Wars

Pour éviter de vous laisser un mauvais goût dans la bouche à cause de la petite blague d’avant, voici un documentaire qui traite de Star Wars. On parle de Empire of Dreams : L’histoire de la trilogie Star Wars, un documentaire de deux heures et demie qui montre comment est née la trilogie originale de cette saga galactique.

Ce documentaire montre les premiers pas de l’idée que George Lucas avait, ses premiers scripts, les changements qu’il a apportés plus tard et la façon dont ces premiers films ont été enregistrés qui ont révolutionné à jamais l’industrie cinématographique.

Devenir : une étoile est née

Pour terminer avec cette sélection des meilleurs documentaires Disney+, nous vous proposons une série d’histoires pleines d’espoir. Devenir : une étoile est née suit, dans ses dix chapitres, dix personnages célèbres depuis leurs origines jusqu’où ils sont arrivés aujourd’hui.

l’acteur de Stranger Things, Caleb McLaughlin ; la star de la NFL Rob Gronkowski; ou l’actrice Ashley Tisdale sont quelques-uns des protagonistes de ce documentaire, qui retournent dans leur ville natale et marchent sur le chemin du succès accompagnés des témoignages d’amis, d’enseignants ou de leur famille, qui se souviennent de comment ils étaient avant de réussir.

