Documenté de façon spectaculaire : documentaires à voir absolument basés sur des incidents réels

Par Reya Mehrotra

En octobre, House of Secrets: The Burari Deaths a été présenté en première sur Netflix. La revisite de l’un des cas les plus redoutés qui hante encore la mémoire des gens a provoqué une tempête. Les facteurs psychologiques impliqués dans l’affaire et la chaîne des événements ont choqué beaucoup de ceux qui ne connaissaient pas l’épisode. Que ce soit cette série documentaire ou toute autre, le public adore regarder un vrai drame se dérouler à l’écran. Nous vous proposons des documentaires basés sur des incidents réels que vous pouvez regarder.

Maison des Secrets

Les docuseries 2021 sur Netflix de Leena Yadav et Anubhav Chopra explorent les différentes théories entourant la mort de 11 membres d’une famille en 2018. Les docuseries sur le vrai crime explorent divers angles de l’enquête telle qu’elle s’est déroulée ainsi que des interviews de plusieurs personnes qui les connaissaient. pour tenter d’établir ce qui aurait pu conduire à la mort des 11 membres de la famille. La série montre l’importance de la sensibilisation à la santé mentale dans le pays et à quoi l’ignorer pourrait conduire.

Je m’appelle Pauli Murray

Le documentaire américain de 2021 de Betsy West et Julie Cohen suit la vie de l’avocate et militante Pauli Murray et est disponible sur Amazon Prime Video. Murray avait fait valoir que la clause de protection égale du 14e amendement interdisait la discrimination fondée sur le sexe. Le film présente plusieurs spécialistes de son travail comme Brittney Cooper et Rosalind Rosenberg. Il comprend également une couverture des papiers de Murray présents à la bibliothèque Schlesinger. Son influence sur Ruth Bader Ginsburg est détaillée tout au long du récit du film.

Le dilemme social

Le docudrame américain de 2020 explique comment l’algorithme des médias sociaux cède la place à la dépendance et manipule et influence les points de vue, les choix, les émotions et le comportement tout en diffusant de la désinformation et des théories du complot pour maintenir une entité à but lucratif. Présentant des interviews d’anciens employés, le film montre comment les médias sociaux ont un impact sur la santé mentale conduisant au suicide et à un impact négatif sur les adolescents. Le docu-film a reçu sept nominations aux 73e Emmy Awards annuels.

Bikram : Yogi, gourou, prédateur

Le documentaire décrit l’ascension et la chute du gourou du yoga Bikram Choudhury. Il a continué à construire un empire grâce à sa pratique. Cependant, il a commencé à s’effondrer lorsque des révélations troublantes d’abus sexuels sur ses adeptes féminines ont été révélées. Bikram formerait des professeurs de yoga chaud et les aiderait à créer des écoles sous son nom. Le film est sorti en 2019 et le montrait en train de construire et de développer son entreprise de yoga avec sa femme. Il a fait face à plusieurs accusations telles que viol, discrimination et harcèlement de la part de ses étudiants, mais s’est enfui au Mexique en 2017.

Période. Fin de phrase

Le court métrage documentaire de 2018 de Rayka Zehtabchi parle de femmes indiennes menant une révolution, quoique discrètement. Il met en vedette Arunachalam Muruganantham, Shabana Khan, Gouri Choudari, Ajeya et Anita et suit un groupe de femmes locales de Hapur alors qu’elles se lancent dans un voyage d’apprentissage pour utiliser une machine qui fabrique des serviettes hygiéniques biodégradables à faible coût qui peuvent être vendues à femmes rurales à bas prix. Cela contribue à améliorer l’hygiène et donne accès à l’un des besoins de base les plus importants pour une femme. Il permet également aux femmes de renoncer aux tabous liés à la menstruation et de devenir économiquement sûres. Le film a été inspiré par l’histoire vraie d’Arunachalam Muruganantham, un activiste social de Coimbatore qui a eu l’idée de serviettes abordables. Le film Padman avec Akshay Kumar est également basé sur son histoire.

Conversations avec un tueur : les cassettes de Ted Bundy

C’est l’histoire des tueurs en série les plus redoutés et les plus notoires d’Amérique qui ont été reconnus coupables du meurtre de plus de 30 femmes avant d’être finalement arrêtés en 1978. La série explore son esprit à travers les images d’archives et les enregistrements audio de Bundy créés lorsqu’il était mort. afin d’avoir la perspective unique d’entendre le tueur analyser sa propre vie et ses motivations. La série en quatre parties a été créée en utilisant plus de 100 heures d’entretiens. Un autre documentaire sur Ted Bundy est disponible sur Amazon Prime Video sous le nom de Ted Bundy : Falling for a Killer.

Le laboratoire Goop

La série documentaire américaine est basée sur Goop, la société de style de vie et de bien-être de l’acteur Gwyneth Paltrow. Paltrow est l’hôte et le producteur exécutif de la série qui a été créée en 2020. La série fait plusieurs allégations de santé, même sans fondement, et a donc suscité des critiques. Il donne des anecdotes et des expériences au lieu de preuves et de faits étayés par la science. Certains l’ont qualifié de « pseudoscience », tandis que d’autres l’ont soutenu pour donner un regard positif sur les problèmes et les désirs des femmes.

