Documents que vous devez emporter dans la voiture pour ne pas être condamné à une amende de 3 000 euros | Moteur

Lorsque vous effectuez un voyage sur la route, vous ne devez pas seulement faire attention aux règles de sécurité routière : avoir les documents obligatoires dans la voiture est absolument nécessaire. Ce sont les papiers que vous devez toujours avoir dans votre véhicule si vous ne voulez pas être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros.

Lorsque vous faites un voyage sur la route, vous ne devez pas seulement faire attention aux règles de sécurité routière et aux panneaux que vous trouvez sur votre chemin.

Ces aspects sont fondamentaux pour éviter les accidents et accidents de la circulation, mais ils ne sont pas les seuls à prendre en compte si vous ne voulez pas vous exposer à des amendes qui peuvent être très élevées.

Chaque fois que vous utilisez la voiture, vous devez vous assurer d’avoir sur vous les documents obligatoires. Tous les conducteurs ne se souviennent pas toujours de cette règle, mais c’est fondamental s’ils vous contrôlent.

En effet, si un agent de la circulation vous demande ces papiers et que vous ne les avez pas sous la main, la sanction affectera grandement votre poche : vous pouvez payer jusqu’à 3 000 euros pour cet oubli.

La DGT rappelle sur son site les 4 documents que vous devez toujours avoir dans votre véhicule : Permis de conduire, permis de conduire, carte ITV et assurance obligatoire.

Il n’est pas nécessaire que vous ayez les documents stockés dans la boîte à gants (bien que cela soit recommandé), depuis l’application miDGT vous pouvez y accéder avec votre téléphone portable et les montrer à l’agent.

Cette façon de montrer la documentation est parfaitement valable, tant que les papiers sont réels et non falsifiés, auquel cas la peine sera encore plus élevée.

Si vous ne les avez pas en format papier ou numérique, vous encourez une pénalité. Voici les amendes dans chaque cas :

Permis de conduire: Si vous ne l’avez pas, l’amende sera de 10 euros, même si elle peut être portée à 100. En cas d’information erronée, l’amende sera de 80 euros, et si elle est expirée, de 200 euros.

Permis de conduire: Ne pas l’avoir sous la main se traduit par une amende de 10 euros, qui passe à 80 s’il y a des données erronées. Si vous conduisez sans autorisation, l’amende sera de 500 euros.

Carte ITV : Vous devez apporter le dernier rapport ITV et l’autocollant sur le pare-brise. L’amende est de 200 euros.

Assurance obligatoire : Conduire sans assurance ou avec celle-ci expirée entraînera une amende allant de 601 à 3 005 euros, en plus de l’immobilisation de votre véhicule.

L’assurance n’a pas à le porter physiquement, puisque la police peut accéder à ces données, bien qu’il soit conseillé d’y accéder rapidement, et bien sûr, vous devez toujours l’avoir en ordre.

La DGT rappelle également qu’en cas de perte ou de vol de documents il faut se rendre dans un commissariat pour déposer la plainte correspondante.

De cette façon, vous éviterez l’utilisation frauduleuse de votre documentation. De plus, vous devez prendre rendez-vous à votre Direction provinciale de la circulation et à l’ITV pour obtenir un duplicata des papiers que vous avez perdus.

Enfin, la DGT prévient que le port de ces informations est également obligatoire lors de la conduite d’un véhicule de location.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Enrique Fernández.