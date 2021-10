Dodgers – Giants Game 5 se termine avec l’appel de l’arbitre Wilmer Flores

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin. Charles Curtis remplace Andy Nesbitt.

Ouf. Quel match 5 entre les Dodgers de Los Angeles et les Giants de San Francisco.

Mais cette fin ? Personne ne va aimer ça.

Les deux rivaux de NL West ont joué le genre de match de séries éliminatoires en duel de lanceurs serré qui est un mordant à chaque minute. Dave Roberts a de nouveau parfaitement joué les affrontements de lanceurs, commençant brillamment le releveur Corey Knebel en tant que « ouvreur », allant au partant Julio Urias dans la troisième manche, puis s’appuyant sur Blake Treinen et Kenley Jansen avant d’obtenir le grand – et finalement à nouveau torse nu – Max Scherzer pour obtenir son premier arrêt en carrière.

Les Giants avaient un tir derrière les sept manches magistrales de Logan Webb… mais vint ensuite l’appel qui l’a terminé, un retrait de Wilmer Flores qui ressemblait certainement à un check-swing qui aurait dû prolonger cette frappe au bâton. Ce n’était pas révisable, jeu terminé, et tout ce dont nous parlons vendredi est l’appel de l’arbitre de première base Gabe Morales.

Et ça pue.

Partout, les arbitres et les officiels des sports ont les emplois les plus difficiles au monde. En une fraction de seconde, Morales doit prendre une décision, et il n’a pas l’avantage d’être contrôlé par replay. Qui sait ce qu’il a vu de son angle le long de la ligne qui lui a fait confirmer qu’il s’agissait d’une balançoire ?

Donc je ne mets pas tout ça sur Morales. Ce que je dis, c’est que ça pue que c’est de cela dont nous parlons, et non de la façon dont ce jeu était génial (enfin, peut-être que vous l’êtes si vous n’êtes pas un fan des Giants). Je suppose que c’est la nature du sport, mais ce n’est pas génial pour le sport et ses officiels. En espérant que cela déclenche des conversations dans le bureau de la ligue pour savoir si cela est révisable… ou que le reste de ce qui a déjà été une série éliminatoire impressionnante est exempt de controverse.

(Je doute que ce soit le cas.)

