Nous réagissons au match 5 entre les Dodgers et les Giants, l’un des matchs d’élimination les plus tendus de mémoire récente (1:00). Ensuite, nous avons un aperçu de la série de championnats désormais verrouillée entre les Dodgers et les Braves, et les Red Sox et les Astros (29h00).

Hôtes : Michael Baumann et Zach Kram

Invité : Ben Glicksman

Producteur : Bobby Wagner

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS