Dodig et Chan obtiennent leur place en huitièmes de finale à Wimbledon

07/06/2021

Le à 23h00 CEST

Le joueur de tennis croate Ivan Dodig, numéro 8 de l’ATP et Yung-jan chan, numéro 21 de la WTA s’est imposé en seizièmes de finale de Wimbledon en une heure et trente minutes par 7 (7) -6 (5) et 6-4 au joueur pakistanais Aisam qureshi, numéro 55 de l’ATP et l’Ukrainien Nadiia Kichenok, numéro 43 de l’ATP. Après ce résultat, les joueurs prennent la place des huitièmes de finale à Wimbledon.

Pendant le jeu, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs rivaux à deux reprises, ont atteint une efficacité de 66% au premier service, ont commis 4 doubles fautes et ont pris 78% des points de service. Quant au couple vaincu, ils ont réussi à rompre le service à une occasion, ont réalisé un premier service de 74%, ont commis 5 doubles fautes et ont réussi à gagner 62% de leurs points de service.

Le tournoi Londres (Wimbledon Double Mixte) se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 46 couples participent au tournoi.