Dodig et Polasek, éliminés après avoir perdu en seizièmes de finale

07/03/2021

Le 04/07/21 à 08:30 CEST

Le joueur britannique Cameron Norrie, numéro 154 de l’ATP et espagnol Jaume Munar, le numéro 172 de l’ATP a donné la cloche en gagnant en une heure et cinquante-six minutes par 7 (12) -6 (10), 1-6 et 7-5 joueur de tennis croate Ivan Dodig, numéro 8 de l’ATP et le joueur de tennis slovaque Philippe Polasek, numéro 9 de l’ATP en seizièmes de finale à Wimbledon. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les huitièmes de finale.

Les données recueillies sur le match montrent que Norrie et Munar, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 2 fois, tandis que la paire vaincue a réussi 3 fois. De même, Norrie et Munar ont eu une efficacité de 72% au premier service et ont obtenu 67% des points au service, tandis que la donnée de leurs adversaires est de 61% d’efficacité et 73% des points obtenus au service. Enfin, par rapport aux pénalités, les joueurs gagnants ont commis 2 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante en ont commis 7.

Norrie et Munar joueront en huitièmes de finale de la compétition contre les Suédois André Goransson Oui Casper Ruud.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Double Masc.) un total de 64 couples se font face. De plus, il se déroule du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur.