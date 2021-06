Dodig et Polasek se qualifient pour les seizièmes de finale de Roland-Garros

01/06/2021

Le 02/06/2021 à 02:00 CEST

Le joueur croate Ivan Dodig, numéro 9 de l’ATP et le joueur de tennis slovaque Philippe Polasek, le numéro 10 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant par 7-5, 6 (6) -7 (8) et 7 (8) -6 (6) en deux heures et cinquante minutes en danois Frederik Nielsen, numéro 73 de l’ATP et le joueur de tennis argentin Andres Molteni, numéro 62 de l’ATP lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que Dodig et Polasek, les vainqueurs, ont réussi à casser une fois le service à leurs adversaires, tandis que la paire perdante, de son côté, n’a pas réussi à casser le service à ses rivaux. De plus, Dodig et Polasek ont ​​réalisé 50% du premier service et 71% des points de service ont été effectués, tandis que leurs rivaux ont obtenu 64% du premier service, réussissant à remporter 72% des points de service. Pour conclure, par rapport aux fautes, les joueurs vainqueurs ont commis 6 doubles fautes et les joueurs de la paire vaincue en ont commis 3.

Le tournoi se poursuivra avec la confrontation de Dodig et Polasek contre les Kazakhs Andrey Golubev Oui Alexandre Bublik.

La célébration du tournoi (Open de France Double Masc.) se produit du 30 mai au 12 juin sur argile extérieure. Au total, 64 couples participent à cette compétition.