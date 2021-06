Dodla Dairy, Krishna Institute of Medical Sciences, NTPC, Banque centrale, IOB, les actions de Jet Airways en bref

Les analystes s’attendent à ce que la dynamique des bénéfices s’accélère au cours de l’EX22 alors que le rythme de la vaccination s’accélère et que l’économie s’ouvre davantage.

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 22,50 points, soit 0,14%, à 15 893,50 sur la bourse de Singapour. BSE Sensex et Nifty 50 étaient susceptibles de voir une ouverture d’écart lundi. Les acteurs du marché suivront la progression de la mousson, le rythme de la vaccination, la poursuite du déverrouillage des États, le mouvement du brut Brent, le modèle d’investissement des investisseurs institutionnels étrangers, la trajectoire de la roupie, ainsi que d’autres indices mondiaux. Les analystes s’attendent à ce que la dynamique des bénéfices s’accélère au cours de l’EX22 alors que le rythme de la vaccination s’accélère et que l’économie s’ouvre davantage. « Jusqu’à présent, la bonne mousson a également soutenu les sentiments haussiers. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la tendance à long terme du marché des actions reste positive. L’orientation à court terme du marché serait déterminée par l’inflation induite par les prix des matières premières et son impact sur les taux d’intérêt », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Les actions à l’honneur

NALCO, Modes de vie du futur : Plus de 300 sociétés cotées à l’ESB, dont NALCO, Aarvee Denims, Autoline Industries, Bartronics India, Eros International Media, Future Lifestyle Fashions, Federal-Mogul Goetze, Gammon India, GIC Housing Finance, IFCI, ISGEC Heavy Engineering, KPI Global Infrastructure, NLC India , Premier Explosives, Sadbhav Infrastructure Project, Surya India, Triveni Turbine, V2 Retail, Viceroy Hotels, Vivimed Labs, Welspun Corp et Zee Media Corporation, annonceront leurs résultats trimestriels de janvier à mars le 28 juin.

Dodla Dairy, Hôpitaux KIMS: Les actions de Dodla Dairy et Krishna Institute of Medical Sciences commenceront à être négociées en bourse lundi. Alors que l’IPO de Dodla Dairy a été souscrite plus de 45 fois par les investisseurs, l’IPO de KIMS a été souscrite un peu plus de 3 fois.

NTPC: NTPC a déclaré dimanche qu’elle formerait au moins deux alliances internationales pour faciliter la recherche sur l’énergie propre et promouvoir la durabilité dans la chaîne de valeur énergétique d’ici 2025. L’annonce faisait partie des « objectifs du Pacte pour l’énergie » que la NTPC a fixés lors du dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l’énergie (HLDE).

Banque centrale de l’Inde, Banque indienne d’outre-mer: Conformément à l’annonce faite par la ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans son discours sur le budget 2021, le NITI Aayog a suggéré quelques noms de banques à privatiser au Core Group of Secretaries on Disinvestment dirigé par le secrétaire du Cabinet en avril, selon des sources citées par PTI.

Jet Airways : Un comité de surveillance de sept membres, dont des membres nommés par le soumissionnaire retenu Jalan Kalrock Consortium et les prêteurs, commencera bientôt à gérer les affaires quotidiennes de Jet Airways jusqu’à la fin du processus de résolution.

