DoF avertit la sensation de buteur qu’il ne correspondra pas au style de Guardiola dans le coup de Man City

La cible de Manchester City, Dusan Vlahovic, a été avertie qu’il ne conviendrait pas au style de jeu de Pep Guardiola s’il choisissait de signer pour eux.

Vlahovic, 21 ans, a marqué des buts à un rythme rapide pour la Fiorentina en Serie A au cours des 18 derniers mois. Son contrat arrive à échéance en 2023 et il est sur le point de partir. Tottenham a apparemment a émergé comme les prétendants n ° 1 pour sa signature.

Mais City a également été des admirateurs dans sa recherche d’un remplaçant de Sergio Aguero. Il est une alternative beaucoup plus jeune et moins chère à Harry Kane.

Selon l’ancien directeur du football de son club, Vlahovic ne serait cependant pas un match pour les champions en titre de la Premier League.

S’adressant à Lady Radio (via Viola News), Carlos Freitas a déclaré : « Vlahovic ? Bien sûr, il ira dans l’une des équipes les plus fortes du monde.

« En janvier, il aura 22 ans et a des chiffres qui le mèneront à un club de haut niveau. En Italie, il y a des équipes de classe mondiale : la Juventus, l’Inter et Milan mais économiquement elles sont plus en retard.

« Faites attention au Bayern Munich car Lewandowski a 33 ans et je n’en vois pas trois plus forts que Vlahovic autour : il pourrait être l’héritier du Polonais.

« Au lieu de cela, j’ai des doutes sur Manchester City parce que je ne pense pas qu’il corresponde au style de Guardiola. »

Freitas occupait le poste de DoF à la Fiorentina de 2016 à 2019, et a donc supervisé l’arrivée de Vlahovic au club italien en juillet 2018.

L’international serbe avait battu des records pour l’ancien club du Partizan Belgrade, devenant ainsi leur plus jeune débutant et buteur.

Malgré cela, Freitas a obtenu sa signature pour seulement 1,76 million de livres sterling. La Fiorentina devrait profiter massivement de cet investissement.

Le prix annoncé par Vlahovic est de 60 millions d’euros. Mais pour conclure un accord en janvier, Daniel Levy serait prêt à passer à 70 millions d’euros.

Cela pourrait signifier que les Spurs piping City à la signature car il n’y a pas encore eu de réponse aux avances de Levy de la part d’Etihad.

Nouvelle offre de Vlahovic déposée

La Fiorentina a cependant répondu. Le président du club italien s’apprête à mettre une offre de contrat améliorée sur la table pour l’attaquant.

C’est selon le journaliste de Firenze Viola Enzo Bucchioni, qui déclare qu’un nouveau méga contrat d’une valeur de 7 millions d’euros par saison est utilisé pour tenter Vlahovic de rester.

Il a déjà décliné plusieurs offres. Et ce stratagème ne fonctionnerait apparemment pas non plus. Bucchioni déclare que des sources proches des représentants de l’international serbe disent que « rien ne les fera bouger ».

Et avec un renouvellement hors de question, la Fiorentina n’aura « qu’une autre voie à suivre ». C’est pour vendre en janvier.

