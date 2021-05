Dog news: Miracle alors que le husky se rétablit complètement après avoir été «ramené à la vie» | Nature | Nouvelles

Heidi le husky s’est effondré à la maison le jour de la fête des mères et n’a pas pu bouger alors qu’elle avait le souffle coupé. Au moment où sa propriétaire Rachel Armstrong est arrivée chez le vétérinaire, Heidi n’avait plus de pouls et sa respiration s’était arrêtée. Mme Armstrong a désespérément crié à l’aide et, heureusement, un vétérinaire senior l’a entendu avant de se précipiter hors de la clinique.

Le vétérinaire a pratiqué la RCR sur Heidi alors qu’elle gisait sans vie dans la voiture.

Elle appuya sur la poitrine d’Heidi pour essayer de redémarrer son cœur.

Après chaque set, et avec le propriétaire de Heidi de plus en plus angoissé, il n’y avait toujours pas de battement de cœur.

Mais déterminé à ne pas abandonner, le vétérinaire a réessayé, et cette fois cela a fonctionné, avec un léger battement de cœur détecté.

Le vétérinaire a ensuite pris la chienne de 32 kg dans ses bras et l’a emmenée à la chirurgie pour plus de soins.

«Nous ne savons toujours pas exactement ce qui a causé l’effondrement d’Heidi en premier lieu et elle doit encore subir d’autres tests.

«On m’a prévenu qu’il y avait un risque élevé de lésions cérébrales chez Heidi parce que son cerveau était sans oxygène – mais heureusement, ce n’est pas arrivé.

«L’essentiel est qu’elle va parfaitement bien et c’est grâce aux vétérinaires qui ont fait un travail incroyable pour ramener Heidi à la vie.»

Le vétérinaire qui a sauvé Heidi, Susana Jauregui qui travaille pour Vets Now à Hull, a déclaré: «Nous sommes très heureux qu’Heidi se soit totalement remise de son épreuve.

“Ce fut l’un des jours les plus dramatiques de ma carrière – et ce n’est pas un jour que je vais oublier à la hâte.”