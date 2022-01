Dog news: Overlooked Staffie se déguise en Dalmatien pour trouver une maison pour toujours | Royaume-Uni | Des nouvelles

Alaska est arrivé à la succursale de la RSPCA Crewe, Nantwich & District, dans le Cheshire, en mars 2021. Cependant, 10 mois plus tard, le Staffie-cross de sept ans attend toujours un foyer pour toujours.

Le personnel du centre de secours craint que les adoptants potentiels ne soient rebutés par la race de l’Alaska.

Un porte-parole de la branche a déclaré: «Nous avons dû lui acheter un manteau d’hiver spécial pour l’aider à rester au chaud pendant les mois les plus froids et Alaska pense qu’elle s’est déguisée en dalmate dans le but de gagner des adoptants qui pourraient être rebutés par sa race. .

« Bien sûr, ils ne devraient pas l’être. Les membres du personnel peuvent faire des animaux de compagnie et des compagnons absolument merveilleux, et l’Alaska sera le meilleur ajout à la bonne maison.

« C’est une fille heureuse qui nous accueille toujours avec une queue agitée.

« Elle a les plus beaux yeux et tellement d’amour à donner ; elle veut juste que quelqu’un l’aime en retour. »

Le porte-parole a ajouté qu’ils « ne peuvent tout simplement pas comprendre pourquoi » Alaska n’a pas été choisi, malgré les deux chiens avec lesquels elle est arrivée et qui ont déjà trouvé un foyer.

Ils ont déclaré : « Alaska et ses amis ont vécu la majeure partie de leur vie dans des conditions difficiles, vivant dans de vieilles caisses rouillées pour chiens.

« Ils avaient un poids insuffisant et étaient mal nourris, ne marchaient jamais, voyaient rarement le monde extérieur et avaient des contacts limités avec les gens.

LIRE LA SUITE: Chien de sauvetage qui n’était jamais sorti à la recherche d’une nouvelle maison

« Ses amis ont tous les deux été placés mais elle attend toujours, et nous ne pouvons tout simplement pas comprendre pourquoi.

«C’est une fille sympathique, douce et sociable qui adore passer du temps avec les gens.

« Elle est incroyablement intelligente et apprend de nouvelles choses rapidement. Elle adore renifler les friandises et apprendre de nouvelles astuces.

« Elle marche bien en laisse mais peut être réactive avec les autres chiens, elle aimerait donc une nouvelle maison où elle pourra profiter de promenades dans des zones calmes. »

Alaska est à la recherche d’une maison calme avec seulement des adultes qui ont beaucoup de temps à passer avec elle, pas d’autres animaux et un jardin sécurisé où elle peut jouer.

Elle peut parfois devenir surexcitée et turbulente, mais le comportementaliste de la succursale peut aider les nouveaux propriétaires à poursuivre sa formation.

Alaska souffre également d’une maladie intestinale chronique, mais elle suit un régime alimentaire spécialisé et des médicaments qui l’ont aidé et on pense que cela s’améliorera lorsqu’elle sera hors de l’environnement stressant du chenil.

Pour plus d’informations sur l’Alaska, cliquez ici.