Dog the Bounty Hunter aboie directement sur Brian Laundrie dans un message passionné promettant de ne pas le tuer

Duane « Dog » Chapman a montré les dents dans un message vidéo à Brian Laundrie, la personne d’intérêt dans la mort de Gabby Petitio, promettant au jeune de 23 ans qu’il le prendrait vivant. La star de Dog the Bounty Hunter, qui a insisté sur le fait qu’il ne participait pas à la recherche de publicité de Laundrie, a dit à Laundrie d' »être un homme » et de se rendre. Laundrie a disparu depuis le 17 septembre.

« Laissez-moi vous avoir, Brian », a déclaré Chapman dans la vidéo. « Qu’est-ce que tu as fait ? Tu le vis toutes les nuits, n’est-ce pas, mon garçon ? Déclare-toi, Brian. Pour une fois dans ta vie, sois un homme. Chapman doit espérer que Laundrie lise The Sun puisqu’il n’a pas publié la vidéo sur ses pages Instagram ou Twitter.

Chapman a également parlé avec The Sun du message qu’il souhaite faire passer aux parents de Laundrie, Chris et Roberta Laundrie. « J’allais travailler sur le père, pour ainsi dire sur la corde sensible, la façon dont je me fais virer la vérité », a déclaré la star de télé-réalité. « Et parfois c’est ce que j’allais lui dire. Je ne tuerai pas ton fils, je le laisserai, tu sais, passer un coup de fil. Je ne lui parlerai pas.

Chapman a également fait plusieurs allégations farfelues à propos de Laundrie, sur la base de publications « terrifiantes » sur les réseaux sociaux qui, selon lui, ont été faites par Laundrie. « Ce que Francy et moi avons trouvé sur Facebook est absolument terrifiant », a déclaré Chapman au Sun, faisant référence à sa nouvelle épouse, Francie Frane. « Il y a des images d’un ange démoniaque se tenant là avec l’épée et la gorge ensanglantée. Il y a du sang qui jaillit de leurs yeux! » Chapman pense également que Laundrie lisait des livres « incroyables » et « tueur en série ». Chapman n’a fourni aucune photo ni aucun lien vers ce à quoi il fait référence.

La star de Dog’s Most Wanted a commencé sa propre recherche de Laundrie le 25 septembre lorsqu’il s’est présenté à la maison que Laundrie partageait avec ses parents à North Port, en Floride, et personne n’a ouvert la porte. Chapman a ensuite passé environ deux semaines à fouiller le parc Fort De Soto par lui-même, tandis que le FBI et d’autres autorités ont fouillé la réserve de Carlton, car c’est là que les parents de Laundrie ont déclaré qu’il avait fait une randonnée pour la dernière fois. Chapman aurait interrompu ses recherches pour retourner dans le Colorado pour le traitement d’une blessure à la cheville, mais il était de retour en Floride pour visiter la maison de la sœur de Laundrie, Cassie, mercredi. Cassie n’a pas répondu à la porte.

Tout au long de sa recherche, les détracteurs de Chapman l’ont accusé d’essayer de faire de la publicité, y compris sa belle-fille dont il est séparé, Cecily Chapman. CMT aurait refusé de diffuser une émission sur la recherche de blanchisserie de Chapman avant même qu’il ne puisse leur présenter. A&E, qui a diffusé la série originale Dog the Bounty Hunter, serait également décédée. Après que ID ait diffusé une émission spéciale organisée par John Walsh, l’avocat de Laundrie, Steve Bertolino, a qualifié Walsh et Chapman de « reliques poussiéreuses » en utilisant la situation pour « donner à manger à leur ego avide de publicité ». Chapman a rejeté cela en déclarant à Fox News: « Il est ironique que M. Bertolino critique les personnes essayant de trouver Brian Laundrie à moins qu’il ne veuille peut-être pas qu’on le trouve. »