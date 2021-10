Dog the Bounty Hunter affirme que Brian Laundrie pourrait être «vivant» aujourd’hui si les parents avaient coopéré

Duane « Dog » Chapman a passé près d’un mois à rechercher Brian Laundrie, la personne d’intérêt dans la mort de Gabby Petito, mais les restes de Laundrie ont été retrouvés mercredi dans la réserve de Carlton. Dans une interview avec InTouch Weekly jeudi, Chapman a affirmé que Laundrie pourrait être en vie aujourd’hui si ses parents coopéraient plus tôt. Cependant, les circonstances de la mort de Laundrie, 23 ans, restent inconnues.

« Si les parents de blanchisserie [Christopher and Roberta] avait pleinement coopéré depuis le début, Brian Laundrie était peut-être encore en vie », a déclaré Chapman à InTouch dans ses premiers commentaires depuis que le FBI a confirmé que les restes trouvés dans la réserve mercredi étaient ceux de Laundrie. La star de Dog the Bounty Hunter a ajouté plus tard que « l’identification positive des restes de Brian Laundrie donne une certaine fermeture à cette affaire, sinon à la famille de Gabby, qui ne saura probablement jamais ce qui s’est vraiment passé. »

« Nous prions pour la famille de Gabby », a déclaré Chapman à In Touch. « En tant que parent qui a également perdu un enfant, je sais qu’il n’y a pas de fin à cette histoire qui ramène Gabby. Mais maintenant, la famille peut commencer le processus de deuil. Nos pensées les accompagnent. »

Steve Bertolino, l’avocat de la famille Laundrie, n’a pas commenté la théorie de Chapman. « Chris et Roberta Laundrie ont été informés que les restes trouvés hier dans la réserve sont bien ceux de Brian », a déclaré Bertolino plus tôt jeudi. « Nous n’avons pas d’autres commentaires pour le moment et nous vous demandons de respecter la vie privée de la laverie pour le moment. »

Petito et Laundrie, 22 ans, parcouraient le pays dans une camionnette lorsque les parents de Petito ont cessé de parler d’elle fin août. Le 1er septembre, Laundrie est arrivé chez ses parents à North Port, en Floride, sans Petito. Dix jours plus tard, ses parents, qui vivent à New York, ont signalé sa disparition. Le 19 septembre, les restes de Petito ont été retrouvés dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming. Pendant ce temps, les parents de Laundrie ont signalé sa disparition le 17 septembre. Les autorités de Floride ont fouillé la réserve de Carlton, tandis que Chapman a centré ses recherches autour du parc Fort De Soto. Chapman a quitté la Floride avant que les restes de Laundrie ne soient retrouvés.

Mercredi, des responsables ont déclaré avoir découvert des biens de Laundrie et des restes humains sur un sentier du parc environnemental de Myakkahatchee Creek, près de la réserve Carlton. Jeudi, le FBI a confirmé que les restes appartenaient à la blanchisserie, en utilisant les dossiers dentaires. « Une comparaison des dossiers dentaires a confirmé que les restes humains trouvés dans la réserve T. Mabry Carlton, Jr. Memorial et le parc environnemental de Myakkahatchee Creek sont ceux de Brian Laundrie », a déclaré le FBI dans un communiqué, rapporte CBS News.

Le coroner du comté de Teton, Wyoming, a déclaré que Petito avait été étranglé à mort et que le type de décès était un homicide. Cependant, Laundrie n’a pas été accusé de sa mort. Fin septembre, un tribunal fédéral du Wyoming a émis un mandat d’arrêt contre lui pour avoir prétendument utilisé une carte de débit qui n’était pas la sienne entre le 30 août et le 1er septembre. Les parents de Petito n’ont pas commenté la découverte des restes de Laundrie.