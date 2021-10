Dog the Bounty Hunter ajoute 10 000 $ en récompense pour l’arrestation de Brian Laundrie

Chien le chasseur de primesmet son argent là où sa bouche est — il veut Brian Blanchisserie si mal trouvé, TMZ a appris qu’il ajoutait 10 000 $ de récompenses pour les informations menant à l’arrestation de Brian.

Un représentant de Dog the Bounty Hunter nous dit que… Chien, Francie et la famille Chapman ajoutent 10 000 $ à la récompense permanente. On nous dit que Dog et sa famille sont déterminés à mettre fin à Gabby Petito, et ils espèrent que le fait d’augmenter la récompense aidera à découvrir où se trouve Brian.

Avant le don de Dog, l’argent de la récompense s’élevait à 170 000 $, dont une grande partie a été donnée par des particuliers soutenant la famille Petito.

Comme nous l’avons signalé … la semaine dernière, Dog a rejoint le chasse à l’homme à l’échelle nationale pour Brian — et plus tôt cette semaine, il flics alertés à une éventuelle observation. Dog et son équipe sont actuellement sur une île isolée au large de la Floride à la recherche de Brian.

Dog avait dit qu’il sentait qu’il était sur le point de le capturer, mais le terrain de l’île a ralenti la recherche.

Service de police de Moab

Le geste du chien vient sur les talons de nouvelles images de bodycam d’un deuxième officier de police montrant Gabby disant à un flic de l’Utah que Brian l’avait frappée lors de leur dispute du 12 août, mais elle est revenue à pied et a plutôt dit qu’il lui avait attrapé le visage après qu’elle l’ait frappé en premier.

La famille de Gabby a demandé à Brian de se rendre.