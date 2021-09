Dog the Bounty Hunter alerte les flics sur un éventuel chef de Brian Laundrie

in

Chien le chasseur de primes est juste sur Brian Blanchisseriela queue… ou du moins c’est possible, et les autorités se penchent là-dessus.

Une source avec une connaissance directe dit à TMZ … Chien – qui a rejoint la chasse à l’homme pour Gabby PetitoIl y a quelques jours, le fiancé de s’est rendu dans les bois de Floride à sa recherche et a trouvé quelque chose qui, selon lui, pourrait finalement conduire à sa capture.

Chien le chasseur de primes à la maison https://t.co/C4o7kSmc4m – Brian Entin (@BrianEntin) 25 septembre 2021 @BrianEntin

On nous dit que Dog a eu un conseil qui l’a conduit, lui et sa nouvelle femme Francie à un nouveau camping qui pourrait être lié à Laundrie … qui a disparu depuis une semaine et demie maintenant.

Notre source dit que Dog a alerté les autorités de l’emplacement du camping car il pense que cela pourrait être un indice majeur dans la chasse à l’homme, et il attend actuellement leur arrivée.

Il y a plus – on nous dit que Dog pense qu’il a également découvert une preuve qui relie les parents de Laundrie au camping … bien que ce ne soit pas clair.

Bien sûr, cela pourrait aussi être une fausse alarme, tout comme le séquences de caméra de piste et le observation de sosie au Canada – mais nous devrons attendre et voir.

Comme tu le sais … Gabby a été retrouvée morte dans un parc d’État du Wyoming il y a un peu plus d’une semaine, et les autorités ont a émis un mandat d’arrêt pour Brian pour utilisation non autorisée d’une carte de crédit juste au moment où Gabby a disparu.

La famille de Gabby a tenu un funérailles pour elle ce week-end à New York.