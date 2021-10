Dog the Bounty Hunter aurait décroché une autre grande avance dans la recherche de Brian Laundrie

La star de Dog the Bounty Hutner, Lyssa Chapman, affirme que son père, Duane “Dog” Chapman, a plus de pistes dans la recherche de Brian Laundrie. L’homme de Floride est la personne d’intérêt dans la mort de Gabby Petito, qui a disparu fin août et a été retrouvée morte dans le Wyoming. Laundrie, 23 ans, est également recherché en vertu d’un mandat d’arrêt fédéral pour son accusation de fraude par carte de débit. Dog a rejoint la chasse le 25 septembre, lorsqu’il a fait semblant d’arriver à la maison de North Port, en Floride, où Laundrie vit avec ses parents. Les parents de Laundrie ne l’ont pas vu depuis le 14 septembre et ont signalé sa disparition.

“Mise à jour : suivi de TOUTES les pistes. J’AI vu les deux pistes sortir de [Fort De Soto Park] site de camp. & la femme dont le mari croit qu’il lui a parlé. Nous travaillons à les confirmer. Merci à nos informateurs”, a tweeté samedi Lyssa, qui travaille sur l’affaire depuis son domicile à Hawaï. L’ancienne star de télé-réalité a ajouté qu’elle vérifie également ses messages directs en permanence, afin que les gens puissent lui envoyer des conseils en privé ou envoyer un SMS au 833-TELLDOG.

Pour rappel amical, aucune avance ou pourboire n’est trop petit. Si quelqu’un envoie publiquement une piste, veuillez ne pas l’attaquer. Ils font leur service civil. Encore une fois TOUS les prospects sont appréciés !!! – Lyssa Chapman (@BabyLyssaC) 2 octobre 2021

Dans un autre tweet samedi, Lyssa a souligné que tous les membres de la famille Chapman ne travaillaient pas sur l’affaire. “Les seuls membres de la famille qui travaillent sur cette affaire sont moi, papa, Francie et le fils de Francie, Greg. Veuillez rationaliser les conseils et méfiez-vous des imposteurs se faisant passer pour des membres de la famille ou des alliés”, a-t-elle écrit.

Petito et Laundrie, qui étaient fiancés, ont commencé un voyage à travers le pays au début de l’été, mais Laundrie est retournée chez ses parents sans Petito le 1er septembre. Le 11 septembre, les parents de Petito à New York ont ​​signalé sa disparition. Le 19 septembre, les autorités ont découvert ses restes dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming. Plus tard dans la même semaine, le FBI a émis un mandat d’arrêt contre Laundrie pour fraude par carte de débit parce qu’il aurait utilisé la carte de quelqu’un d’autre pour effectuer des retraits d’argent entre le 30 août et le 1er septembre.

Mercredi, Chaman a visité le parc Fort De Soto, où Laundie et ses parents ont campé le 6 septembre. L’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, a confirmé que les blanchisseries étaient au parc les 6 et 7 septembre, mais a contesté les affirmations de Chapman selon lesquelles elles étaient là. jusqu’au 8 septembre et ses parents sont partis sans blanchisserie. Lors de la visite de Chapman au parc, il a déclaré à Fox News qu’il avait trouvé un nouveau camping mais n’avait vu aucune preuve solide que Laundrie était toujours là. “Nous sommes ici sur l’île. Ce serait et pourrait être l’endroit idéal pour se cacher. Pas trop de gens ici, mais il y a beaucoup de choses environnementales que nous allons combattre”, a déclaré Chapman dans un Twitter vidéo. “Alors c’est parti. La recherche est maintenant vraiment lancée. La recherche vient juste de commencer.”

Chapman n’a pas été sans ses détracteurs, surtout parce qu’il ne travaille pas avec les forces de l’ordre locales. “Je suppose que nous faisons un peu la même chose mais je ne fais vraiment pas trop attention comme ils ne font pas trop attention à moi”, a-t-il déclaré dans une interview avec Newsmax. “Après 45 ans, je n’appelle pas la police, ils sont généralement appelés sur moi – donc je ne sais pas ce qu’ils font.”