“Dog the Bounty Hunter” aurait trouvé un nouveau camping, preuve dans la recherche de Brian Laundrie

Duane “Dog the Bounty Hunter” Chapman s’est engagé dans la recherche de Brian Laundrie, et a récemment rapporté qu’il avait trouvé un nouveau camping et des preuves possibles de l’homme disparu. Sur Instagram, Chapman a partagé une publication qui expliquait que lui et son équipe “ont découvert un camping et un Monster frais au fond des bois tout en recherchant Shell Island au large de la Floride pour Brian Laundrie mercredi”. Le message a poursuivi: “Le monstre ne peut montrer aucune rouille ou couleurs fanées”, et a ajouté que “Chapman et son équipe n’ont trouvé aucune preuve concluante que Laundrie était toujours sur Egmont Key.”

Avant cette mise à jour, Chapman a partagé un autre article qui expliquait: “Le chien et l’équipe partent de leur recherche et partageront leurs découvertes avec Lyssa Chapman qui dirige le centre de commande des astuces d’Hawaï et ils décideront des prochaines étapes avec l’équipe. Le chien envoie un merci à tous ceux à travers le pays qui les aident dans la recherche d’informations.” Le message comprenait ensuite une citation de Chapman. “Cela a été une recherche très différente”, a-t-il déclaré. “Les médias sociaux nous ont permis de le faire aux côtés de tout le monde. L’Amérique est avec nous et je suis prêt à en faire plus!”

Laundrie a disparu plus tôt ce mois-ci, avant que le corps de sa petite amie, Gabby Petito, ne soit retrouvé dans le Wyoming. Il aurait été peu coopératif avec les autorités dans son cas de personne disparue avant de disparaître lui-même. Champman s’est impliqué dans la recherche de Laundrie la semaine dernière et a publié des vidéos sur les réseaux sociaux de sa recherche. Mercredi, il a partagé un clip qui détaillait sa “recherche active et spécifique dans un domaine clé”, qui était “basée sur les renseignements que nous recevons et recherchons”. Chapman a ajouté: “Les équipages des bateaux et les équipes au sol ont été appelés et nous avons déployé des chiens de recherche et de sauvetage.”

Avant de s’impliquer dans la recherche de Laundrie, Chapman a pesé et partagé un aperçu de la façon dont il retrouverait l’homme disparu. “Nous devons battre son record”, a déclaré Chapman à Newsweek. “Nous devons voir quels sont ses antécédents, en ce qui concerne la violence domestique ou quoi que ce soit d’autre.” Le chasseur de primes de longue date a ensuite ajouté: “De nombreuses circonstances indiquent qu’il est l’accusé.”

“Il ressemble à un enfant de plein air, vous savez, un campeur”, a également ajouté Chapman, notant l’affinité de Laundrie pour être à l’extérieur. « Quel est son lien avec la réserve ? Il doit y avoir un membre de la famille là-bas. Vous savez, pourquoi est-il tout d’un coup allé là-bas ? À l’heure actuelle, Laundrie est toujours portée disparue.