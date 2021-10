Dog the Bounty Hunter blessé et quitte la Floride au milieu de Brian Laundrie

Duane « Dog » Chapman a quitté la Floride sans retrouver Brian Laundrie, la personne d’intérêt dans la mort de Gabby Petito. La fille de la star de Dog the Bounty Hunter, Lyssa Chapman, a confirmé que son père retournait dans le Colorado pour « gérer des affaires » et laissait une équipe en Floride pour poursuivre ses recherches. Il se serait également blessé à la cheville lors de la fouille. Chapman a rejoint la recherche de Laundrie fin septembre et a fait face à des allégations de participation à la chasse à la publicité.

« Papa retourne temporairement au Colorado pour gérer quelques affaires. (Rappelez-vous, il était en Floride pour sa lune de miel) Nous recherchons toujours activement [Brian Laundrie], laissant une équipe en place en Floride. Comme toujours, tout ce que je peux partager avec vous, je le ferai », a tweeté dimanche Lyssa, connue sous le nom de « Baby Lyssa » dans Dog the Bounty Hunter. Un fan a demandé s’ils abandonnaient, mais Lyssa a confirmé que non. » Ne pas abandonner [100]. Il est courant que nous (vous y compris tous) mettions tellement de chaleur sur un fugitif qu’ils déterrent, qu’il réapparaîtra. L’appât est prêt », a-t-elle écrit.

Le journaliste de la WFLA, Josh Benson, a également tweeté dimanche que Chapman s’était également blessé à la cheville lors de la recherche et serait soigné dans le Colorado. Chapman « collecte également des fonds pour poursuivre ce qu’il appelle une » recherche coûteuse « », a rapporté Benson. « L’équipe dit qu’il a mis en place un réseau talentueux de membres de l’équipe locale qu’il appelle ‘l’équipe de Floride’ qui continuera la recherche pendant son absence. Il dit qu’il continuera à traiter les prospects dans le Colorado pendant qu’il sera là-bas. »

Dans un autre tweet dimanche, Lyssa a répondu aux questions sur la « grande nouvelle » qu’elle a taquinée dans un tweet précédent. Elle a affirmé qu’elle avait été bloquée sur son compte Twitter et qu’on lui avait demandé de ne pas partager l’information publiquement « en raison de la grande quantité de médias entourant l’affaire ». Lyssa a également inclus une citation : « Je sais que je disparais souvent, je ne réponds pas systématiquement par SMS et je suis distant. La vérité, c’est que je suis un super-héros. »

Dans une interview avec The Sun ce week-end, Chapman a déclaré que Laundrie pourrait être un tueur en série basé sur les livres « incroyables » qu’il a lus. « Certains des livres qu’il a lus sont 10 fois pires que Dungeon and Dragons. Ce gamin, Brian, a évidemment pris ces livres à cœur », a déclaré Chapman. « Et c’est ce qui arrive quand votre enfant regarde ce genre de choses. Il n’est tout simplement pas devenu un tueur du jour au lendemain. Un tueur est fait, et il est fait pour être ou elle, un tueur. »

Le retour de Chapman dans le Colorado survient alors que les critiques concernant sa participation à la recherche de blanchisserie se font plus fortes. Cecily Chapman, sa belle-fille et fille de feu Beth Chapman, a déclaré au Sun la semaine dernière qu’elle pensait que la recherche de Chapman était un « coup publicitaire » et l’a même accusé d’avoir monté une vidéo le 3 octobre de lui-même pataugeant dans l’eau. La fille de Chapman et Beth, Bonnie, a également semblé désapprouver les dernières actions de son père lorsqu’elle a posté une photo d’elle portant une chemise portant la mention « F—off ». Bonnie et Cecily sont séparées de Chapman depuis qu’elles n’ont pas été invitées à son mariage avec Francie Frane. Chapman a affirmé qu’ils avaient été influencés par un tiers, allégations que Bonnie a niées.