Dog the Bounty Hunter de retour dans le Colorado, n’abandonnant pas la blanchisserie

Chien le chasseur de primes a quitté l’état de Floride au milieu de sa recherche de Brian Blanchisserie — mais cela ne veut pas dire que le gars jette l’éponge… bien au contraire, en fait.

Des sources proches de Duane Chapman ont déclaré à TMZ … qu’il est de retour dans le Colorado – où il vit normalement – ​​et a l’intention de rencontrer son médecin au sujet de sa récente blessure à la cheville … qu’il a subie alors qu’il était à la recherche de l’insaisissable Laundrie.

Il est peut-être en panne et en voie de guérison pour le moment, mais cela ne signifie pas que Dog est hors de combat – on nous dit qu’il a encore des raisons de croire que BL est en vie … et continuera à filtrer à travers les astuces.

En parlant de ceux-là… on nous dit que depuis qu’il est de retour dans les Rocheuses, Dog a reçu plus de 4 000 pistes possibles – à travers lesquelles il en recherche une qui pourrait être légitime. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une tâche ardue – mais DTBH est prêt à le faire.

Considérez cela aussi… Dog le maltraitait dans le Sunshine State – ce qui, selon nos sources, lui a coûté cher. Le gars a été vu patauger dans les marécages marécageux dans la région – mais même au-delà de cela … on nous dit qu’il avait mis 20 heures par jour, et blessures subies qu’il n’a pas vraiment rendu public… le laissant découpé et ensanglanté.

Maintenant, quant à savoir si Dog reviendra en Floride une fois qu’il sera de retour à 100% … on nous dit qu’il le fera absolument. Nos sources disent que Dog est toujours investi dans l’affaire et qu’il reviendra bientôt sur le terrain.