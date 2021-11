Dog the Bounty Hunter déchire la réforme de la caution : « Des gens meurent »

Duane Chapman – mieux connu sous le nom de « Dog the Bounty Hunter » – a critiqué la pression des démocrates pour une réforme de la libération sous caution sur « Fox News Primetime », affirmant que nous « avons essayé à votre façon et que des gens meurent ».

CHIEN CHASSEUR DE PRIMES : [W]ous avons besoin de flics plus justes. Nous avons besoin de lois plus justes. Nous avons besoin de prisons plus justes. Cela ne signifie pas que vous avez besoin d’une caution gratuite. Ça ne fonctionne pas. Une chose monétaire est une punition. Vous voulez voler une voiture. Cela vous coûtera 7 500 $, soit 7 500 $ pour sortir de prison. Vous allez mettre en place une garantie et vous allez faire signer un parent ou quelqu’un avec qui vous êtes lié pour qu’ils puissent vous trouver si vous courez.

…

Nous devons aller là-bas et faire voter ces gars-là. Maintenant, vous l’avez essayé à votre façon et les gens meurent. Revenons au droit chemin.

