Dog the Bounty Hunter défend de ne pas travailler avec la police sur Brian Laundrie Hunt

Duane “Dog the Bounty Hunter” Chapman a travaillé seul pour essayer de retrouver l’homme de Floride disparu Brian Laundrie, mais il n’a pas travaillé aux côtés des forces de l’ordre dans sa chasse. Maintenant, Chapman défend sa décision de le faire, en déclarant dans une interview à Newsmax, “Je suppose que nous faisons un peu la même chose mais je ne fais vraiment pas trop attention, comme s’ils ne faisaient pas trop attention à moi .” Il a ajouté: “Après 45 ans, je n’appelle pas la police, ils sont généralement appelés sur moi – donc je ne sais pas ce qu’ils font.”

Chapman a poursuivi en disant: “Je ne peux pas appeler et dire:” Hé, G-Man, qu’est-ce qui se passe, où sont tes pistes? Et ils ne m’appellent pas pour me dire : « Hé, chien, où sont tes pistes ? donc je n’en ai aucune idée.” Le célèbre chasseur de primes télévisé a poursuivi en disant que, bien qu’il ne sollicite pas l’aide de la police dans sa chasse à la blanchisserie, il existe une situation où son équipe appellera les forces de l’ordre. “Maintenant, si quelqu’un est dans une maison et commence à nous tirer dessus, nous appelons Big Brother et ils envoient le SWAT et les chiens et attrapent le gars”, a déclaré Chapman. “Mais je ne vérifie pas avec les policiers ou le gouvernement pour leur dire ce que je fais et encore une fois, ils ne vérifient pas avec moi pour me dire ce qu’ils font.”

Laundrie a disparu il y a deux semaines, avant que le corps de sa petite amie, Gabby Petito, ne soit retrouvé dans le Wyoming. Il aurait été peu coopératif avec les autorités dans son cas de personne disparue avant de disparaître lui-même. Champman s’est récemment impliqué dans la recherche de Laundrie et a publié des vidéos sur les réseaux sociaux de sa recherche. Mercredi, il a partagé un clip qui détaillait sa “recherche active et spécifique dans un domaine clé”, qui était “basée sur les renseignements que nous recevons et recherchons”. Chapman a ajouté: “Les équipages des bateaux et les équipes au sol ont été appelés et nous avons déployé des chiens de recherche et de sauvetage.”

Le 29 septembre, Chapman a posté sur Instagram que lui et son équipe “ont découvert un camping et un Monster frais au fond des bois tout en recherchant Shell Island au large de la Floride à la recherche de” Laundrie. Il a également été noté que “le monstre ne peut pas montrer de rouille ou de couleurs fanées”, indiquant peut-être que celui qui a construit le camping abandonné n’était pas parti depuis longtemps. À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas où se trouve la blanchisserie.