Dog the Bounty Hunter dit qu’il avait un « laissez-passer » pour utiliser le N-Word

Duane Chapman, mieux connu comme Chien le chasseur de primes, offre une explication de la raison pour laquelle il a précédemment utilisé le mot N.

Lors d’une interview avec Entertainment Tonight publiée le mercredi 7 septembre. 1, la star de télé-réalité et fiancée de 68 ans Francie Frane discuté du fait que sa fille de 22 ans, Bonnie, n’a pas été invité à leurs prochaines noces qui auront lieu le jeudi 7 septembre. 2. Dans une publication récente sur les réseaux sociaux, Bonnie a accusé son père de racisme et a déclaré qu’elle pensait qu’elle n’avait pas été invitée en raison de son implication dans un projet UnleashedTV appelé The System, qui se concentre sur les personnes soutenant le mouvement Black Lives Matter.

“Aussi difficile que cela puisse être et aussi déchirant que cela puisse être, nous avons dû prendre une décision qui était très difficile pour nous”, a déclaré Francie en expliquant pourquoi Bonnie n’avait pas été invitée. “Nous avons vécu l’enfer, lui et moi, au cours des trois dernières années … Et je ne vais pas laisser notre journée être gâchée par cette absurdité.”

Pour sa part, Dog a déclaré à ET qu’il ne se considérait pas comme raciste, mais a admis avoir utilisé le mot N à plusieurs reprises “il y a plus de 15 ans” en faisant référence à son fils. Tuckerpartenaire de lors d’une conversation téléphonique. La conversation a été divulguée aux médias en 2007 et a conduit A&E à suspendre temporairement la production de Dog the Bounty Hunter, mais l’émission a repris plus tard après les excuses publiques de Dog.