Dog the Bounty Hunter enquête sur le dernier conseil de Brian Laundrie après que la recherche en Floride ait échoué

Duane “Dog” Chapman pourrait avoir un nouvel emplacement pour sa recherche de Brian Laundrie, la personne d’intérêt dans la mort de Gabby Petito. Dimanche, un randonneur a affirmé avoir vu Laundrie sur le sentier des Appalaches en Caroline du Nord, loin de la Floride, où la star de Dog the Bounty Hunter a passé la semaine dernière à chercher. La fille de Chapman, Lyssa Chapman, a confirmé que Chapman et son équipe prennent au sérieux le conseil du randonneur, même si Chapman reste en Floride.

Le randonneur Dennis Davis a déclaré dimanche au New York Post qu’il s’était entretenu avec Laundrie sur Waterville Road, le sentier des Appalaches près de la frontière entre la Caroline du Nord et le Tennessee. “Il ne fait aucun doute dans mon esprit que j’ai parlé à Brian Laundrie – aucun du tout”, a déclaré Davis, ajoutant que Lyssa lui avait envoyé un clip audio de la voix de Laundrie. Davis est convaincu que la voix était “la même que j’ai entendue” lorsqu’il a parlé à un homme samedi matin.

L’homme que Davis croit être Laundrie s’est rendu à Davis pour demander la direction de la Californie en utilisant les routes secondaires. Davis a suggéré qu’il prenne l’Interstate 40, mais Davis prétend que Laundrie a refusé la suggestion. Davis affirme que l’homme s’est comporté de manière « nerveuse et a divagué » au sujet de se battre avec une petite amie. “Il était inquiet et n’avait pas de sens”, a déclaré Davis au Post. Davis a déclaré qu’il ne pensait pas immédiatement que l’homme était Laundrie jusqu’à ce qu’il voie des photos de Laundrie sur son téléphone. Davis prétend qu’il a appelé le FBI et le 911, mais ses appels n’ont pas été retournés.

Après que Davis ait parlé au Post, Lyssa, connue sous le nom de “Baby Lyssa” dans Dog the Bounty Hunter, a confirmé que son père le prenait au sérieux. “Je crois Dennis. Je suis convaincu qu’il est convaincu”, a déclaré Lyssa au New York Post. “Nous faisons tout notre possible pour vérifier le pourboire de Dennis, mais il n’y a pas grand-chose à faire à part l’emplacement. Mais nous travaillons ce pourboire à coup sûr.”

Ils prennent le conseil de Davis au sérieux parce que sa description correspond à leur “profil” de blanchisserie. L’équipe de Chapman ne pense pas que Laundrie “se trouve dans un domaine de haute technologie car de nos jours, nous aurions beaucoup plus de séquences de lui”, a déclaré Lyssa. “Je pense que où qu’il soit, il est caché parmi une communauté de personnes qui ne lisent pas les informations ou pourraient voyager en solo ou avec un groupe qui l’aide.”

Chapman était à la recherche d’une blanchisserie en Floride la semaine dernière. Il s’est concentré sur le parc du Fort De Soto, puisque c’est là que Laundrie et sa famille ont campé début septembre. Chapman a affirmé qu’ils étaient là du 6 au 8 septembre, mais l’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, a déclaré que la famille était partie le 7 septembre. Tôt dimanche, Chapman a publié une vidéo de lui-même pataugeant dans l’eau au large des côtes de la Floride. “La recherche s’est poursuivie tout le week-end sur les îles au large de la côte ouest de la Floride”, a écrit l’équipe de Chapman dans la légende.

Laundrie et Petito effectuaient un voyage à travers le pays de New York à la côte ouest lorsque Petito a disparu fin août. Le 1er septembre, Laundrie est arrivé chez ses parents à North Port, en Floride, sans Petito. Ses parents ont signalé sa disparition le 11 septembre et son corps a été retrouvé dans la forêt nationale de Bridger-Teton dans le Wyoming le 19 septembre. Les parents de Laundrie ont affirmé qu’ils ne l’avaient pas vu depuis le 14 septembre et ils l’ont signalé disparu trois jours plus tard. Un tribunal fédéral du Wyoming a également émis un mandat d’arrêt fédéral après qu’un grand jury a inculpé Laundrie de fraude par carte de débit parce qu’il aurait utilisé une carte de débit qui ne lui appartenait pas pour retirer 1 000 $ entre le 30 août et le 1er septembre.