Dog the Bounty Hunter envoie un message à la famille de Gabby Petito après la découverte de Brian Laundrie

Duane « Dog » Chapman espère que la découverte des restes de Brian Laundrie apportera une « fermeture » à la famille de Gabby Petito. Mercredi, le FBI et la police locale ont trouvé des restes squelettiques et des objets dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek, dont il a été confirmé par la suite qu’ils appartenaient à Laundrie. Le parc se trouve près de la réserve Carlton, où les autorités ont concentré leurs recherches après que les parents de Laundrie ont signalé sa disparition en septembre.

« L’identification positive de la dépouille de Brian Laundrie donne une certaine fermeture à cette affaire, sinon à la famille de Gabby qui ne saura probablement jamais ce qui s’est réellement passé », a déclaré la star de Dog the Bounty Hunter dans une déclaration à Newsweek. « Nous prions pour la famille de Gabby. En tant que parent qui a également perdu un enfant, je sais qu’il n’y a pas de fin à cette histoire qui ramène Gabby. Mais maintenant, la famille peut commencer le processus de deuil. Nos pensées sont avec eux. «

Un jour après avoir annoncé que des restes avaient été trouvés au parc environnemental de Myakkahatchee Creek, le FBI a déclaré que les dossiers dentaires confirmaient que les restes appartenaient à Laundrie. Les chercheurs ont également trouvé un sac à dos et un cahier appartenant à l’homme de 23 ans, qui était la personne d’intérêt dans la mort de Petito. Le porte-parole de la police de North Port, en Floride, Josh Taylor, a déclaré à CNN que le cahier n’avait pas été ouvert. Une source a déclaré que le cahier est « peut-être récupérable », mais qu’il était « en dehors du sac sec » et qu’il était « clairement humide ». Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait toujours une recherche en cours pour le meurtrier de Petito, Taylor a déclaré à CNN que « ce n’était certainement pas du ressort du département de police de North Port ».

Les parents de Petito ont eu de ses nouvelles pour la dernière fois fin août. Le 1er septembre, Laundrie est retourné chez ses parents à North Port dans la camionnette blanche que le couple utilisait pour traverser le pays, mais sans Petito. Les parents de la jeune femme de 22 ans ont signalé sa disparition le 11 septembre et Laundrie a été désignée comme personne d’intérêt pour sa mort le 15 septembre. Deux jours plus tard, les parents de Laundrie ont signalé sa disparition. Les 6 et 7 septembre, Laundrie et ses parents se sont rendus au parc Fort De Soto, où Chapman a commencé sa recherche de Laundrie.

Les restes de Petito ont été retrouvés dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming, le 19 septembre. Une autopsie a révélé que le décès était un homicide par strangulation. Laundrie n’a pas été inculpée de son meurtre, mais un tribunal fédéral du Wyoming a émis un mandat d’arrêt contre lui pour avoir prétendument utilisé une carte de débit ne lui appartenant pas entre le 30 août et le 1er septembre.

Richard Stafford, un avocat de la famille de Petito, a déclaré qu’ils ne prévoyaient pas encore de donner d’interviews. « Ils pleurent la perte de leur belle fille », a déclaré Stafford à CNN. « La famille de Gabby fera une déclaration au moment opportun et lorsqu’elle sera émotionnellement prête. »