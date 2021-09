Dog the Bounty Hunter épouse Francie Frane au milieu de la tourmente familiale

in

Chien le chasseur de primes est de nouveau un homme marié.

Le jeudi sept. 2, la star de télé-réalité de 68 ans, née Duane Chapman, mer Francie Frane. Les vœux interviennent plus de deux ans après la mort de sa femme, Beth Chapman— Et, plus récemment, une série de drames familiaux.

“Francie et moi sommes ravis d’être mari et femme”, a déclaré Dog à E! Nouvelles dans un communiqué. “Nous apprécions toutes les prières et tous les vœux.”

En août, les filles de Dog Cécile et Bonnie Chapman a déclaré à TMZ qu’ils n’avaient pas été invités au mariage. Plus tard, Bonnie est allée sur Facebook pour expliquer davantage sa querelle en cours avec Dog, citant un différend sur son choix de participer aux manifestations de Black Lives Matter et accusant son père de racisme.

“Les allégations de Bonnie sont fausses et constituent une tentative malavisée de faire dérailler notre mariage”, a déclaré le représentant de la star de télé-réalité dans une déclaration à E! Nouvelles. Dog a déclaré plus tard: “Malgré la tristesse que nous ressentons face à cette rupture dans notre famille, Francie et moi sommes impatients de célébrer notre mariage la semaine prochaine avec le reste de notre famille et des amis proches.”

Francie a également abordé les accusations de sa fille, déclarant dans une interview conjointe sur Entertainment Tonight : “Aussi difficile que cela puisse être et aussi déchirant que cela puisse être, nous avons dû prendre une décision qui était très difficile pour nous.”