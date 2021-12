Dog the Bounty Hunter et sa nouvelle épouse révèlent une carte de Noël pour ses fans

Duane « Dog » Chapman a pris un moment pour s’engager avec les médias et faire valoir son point de vue sur les forces de l’ordre à travers le pays pour partager un vœu de Noël avec sa femme. Le chien et la nouvelle épouse Francie Frane ont partagé une photo de leur mariage comme photo de Noël pour cette année, souhaitant à leurs fans et supporters un joyeux Noël.

Frane est dans sa robe de mariée alors qu’elle est assise devant une cheminée avec ses pieds vêtus de baskets sur le rebord devant les flammes. Le chien s’agenouille à côté d’elle, s’appuyant sur son genou alors qu’il est vêtu d’un costume noir et argent. « Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse ! », disait la légende de la photo.

Les vacances ont été l’occasion pour Chapman et sa nouvelle épouse d’apprécier leur union et de célébrer leur mariage. Ils ont dû suspendre un peu les noces en raison de la pandémie, puis la recherche de Brian Laundrie après la disparition de Gabby Petito a interrompu sa lune de miel.

« Je me sens très reconnaissant cette année alors que je lance la saison des fêtes avec ma charmante épouse. Joyeux Thanksgiving à vous et aux vôtres! » Chapman a écrit dans un autre article pour Thanksgiving, marquant le début des vacances.

Chapman était un point focal lors de la chasse à la blanchisserie, affirmant que son équipe était au sommet de la recherche malgré le fait qu’elle ne travaillait pas directement avec la police. Chapman a suscité beaucoup de controverse pour ses commentaires publics contre Laundrie et ses parents. « Laissez-moi vous avoir, Brian », a déclaré Chapman en vidéo lors d’une interview avec The Sun. « Qu’est-ce que tu as fait ? Tu le vis toutes les nuits, n’est-ce pas, mon garçon ? Déclare-toi, Brian. Pour une fois dans ta vie, sois un homme.

Dans le même temps, Chapman faisait face à un drame au sein de sa famille élargie à la suite de l’ex-femme Beth Chapman. Les filles Bonnie et Cecily Chapman ont fait allusion au drame avec leur père avant le mariage en raison de leur manque d’invitation. Ensuite, ils ont commencé à parler de son comportement, lui affirmant que ses enfants avaient subi un lavage de cerveau.

« En ce qui concerne l’idée que je subisse un lavage de cerveau, c’est la chose la plus stupide que mon père ait jamais dite. Je ne pensais pas qu’il irait aussi loin pour me discréditer au point de dire que j’avais subi un lavage de cerveau. Je suis préoccupé par lui », a déclaré Bonnie Chapman à Entertainment Tonight. « Il a commencé à croire à des théories du complot folles. La seule crédibilité que mon père a pour parler du lavage de cerveau est peut-être en tant que victime. »

Pour les vacances, il ne s’agit que de Dog et de sa nouvelle épouse. Aucune autre famille n’est présente pour les vœux de Noël, ce qui envoie un petit signal si l’on fait attention. Chapman a également été indigné par les allégations raciales soutenues par ses filles séparées.