Dog The Bounty Hunter fait face à ses propres problèmes juridiques suite à un énorme jugement impayé

Voici la trame de fond. En 2003, Duane Chapman était en plein mode Chien le chasseur de primes dans sa quête pour retrouver le fugitif très en vue Andrew Luster, qui avait versé une caution de 1 million de dollars pour avoir drogué et violé trois femmes différentes. Malheureusement, Chapman a capturé Lustre au Mexique, où la chasse aux primes est illégale. La personnalité de la télévision alors en plein essor a ensuite été arrêtée pour enlèvement pour crime à Puerto Valley, bien que les charges aient été abandonnées plus tard en 2007. Les choses ont pris une tournure différente lorsque Chapman a soulevé une question sur les honoraires qu’il était censé payer à son avocat, puis jamais l’a payé. Non seulement cela, mais Chapman a ensuite poursuivi son propre avocat pour la question du paiement, et cet avocat a répondu par sa propre action en justice.