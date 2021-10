Dog the Bounty Hunter fait l’éloge de la bannière du ciel se moquant de Brian Laundrie alors que la chasse à l’homme se poursuit

in

La star de Dog the Bounty Hunter, Duane “Dog” Chapman, a fait l’éloge d’un message de bannière du ciel à Brian Laundrie, la personne d’intérêt pour la mort de Gabby Petito, dans une publication Instagram jeudi. Chapman a rejoint la chasse à la blanchisserie ce week-end et a affirmé ces derniers jours qu’il avait trouvé des indices qui pourraient le conduire à lui. Laundrie a été vu pour la dernière fois par ses parents le 14 septembre et un mandat d’arrêt a été lancé contre lui pour fraude présumée par carte de débit.

Jeudi, Chapman a partagé une photo d’une bannière du ciel indiquant “Aloha Brian Laundrie – Dog”. Chapman a affirmé qu’il n’était pas derrière la bannière, mais aurait souhaité qu’il le soit. “Franchement, j’aurais aimé y penser, mais ce n’était pas notre équipe”, lit-on dans une citation que son équipe a partagée sur Instagram. “J’adorerais serrer la main de celui qui est derrière la bannière, je vais vous le dire.” Avant que Chapman ne publie la bannière sur Instagram, une photo de celle-ci est devenue virale sur Twitter, affirmant que Dog était derrière. Non seulement il ne l’a pas été, mais il n’est pas clair non plus si la bannière a jamais vraiment été déployée ou s’il s’agissait simplement d’une image photoshopée.

Depuis que Chapman a visité la maison de North Port, en Floride, où Laundrie vivait avec ses parents samedi, la star de la télé-réalité a déclaré qu’il avait fait des progrès. Sur Instagram, il a affirmé avoir trouvé un nouveau camping qui aurait des preuves de la présence de blanchisserie. Chapman et son équipe “ont découvert un camping et un Monster frais au fond des bois tout en recherchant Brian Laundrie sur Shell Island au large de la Floride mercredi”, a déclaré le message. Son équipe “n’a trouvé aucune preuve concluante” que Laundrie était sur Egmont Key.

Dans un autre article, l’équipe de Chapman a noté que sa fille, Lyssa Chapman, travaillait à la recherche de chez elle à Hawaï. “Le chien et l’équipe partent de leur recherche et partageront leurs découvertes avec Lyssa Chapman, qui dirige le centre de commande des astuces d’Hawaï, et ils décideront des prochaines étapes avec l’équipe. Le chien remercie tous ceux qui les aident à travers le pays. à la recherche d’informations”, indique le communiqué de son équipe.

Alors que Chapman est impliqué dans la chasse à la blanchisserie, il travaillerait également sur une nouvelle série. Thinkfactory Media, la même société derrière Mama June: From Not to Hot, serait en train de magasiner une nouvelle série avec lui. Si la nouvelle émission est diffusée, ce sera la première depuis Dog’s Most Wanted diffusé sur WGN America en 2019. Il a également filmé une série entière pour la série télévisée Unleashed, mais elle n’a jamais été diffusée.

Petito a disparu fin août après avoir passé l’été à parcourir le pays avec la blanchisserie. Le 1er septembre, il est rentré chez ses parents en Floride sans Petito. Le 11 septembre, les parents de Petito ont signalé sa disparition. Son corps a été retrouvé dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming, le 19 septembre. Laundrie est considérée comme une personne d’intérêt. Un mandat d’arrêt fédéral a été lancé contre lui pour avoir prétendument utilisé une carte de débit qui ne lui appartenait pas entre le 30 août et le 1er septembre.