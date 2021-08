Dog the Bounty Hunter fait un pas important vers le mariage de Francie Frane

La star de Dog the Bounty Hunter, Duane “Dog” Chapman, ne laisse pas le drame familial entraver son mariage avec Francie Frane. La star de télé-réalité a déposé une demande de licence de mariage dans le Colorado vendredi, selon un dossier obtenu par TMZ. Le mariage, prévu pour le 2 septembre, se déroulera sous un voile de controverse après que les filles de Chapman, Cecily Chapman et Bonnie Jo Chapman, ont déclaré qu’elles n’étaient pas invitées.

Cecily, la fille de Beth, la défunte épouse de Chapman et plus tard adoptée par la star de Dog’s Most Wanted, a révélé pour la première fois qu’elle n’avait pas été invitée au mariage lors d’une interview avec The Sun le 18 août. Les choses se sont ensuite compliquées lorsque Bonnie a déclaré à TMZ qu’elle n’était pas invitée non plus. Cecily a dit à TMZ que leur père pourrait bien voir trop de Beth en eux, mais Bonnie pensait qu’il y avait plus que cela. Bonnie a affirmé qu’elle avait été exclue parce qu’elle travaillait avec Unleashed TV sur The System, même si Unleashed a annulé la série Dog Unleashed de Chapman et l’a accusé d’avoir utilisé un langage raciste et homophobe.

Bonnie a également partagé des textes présumés qu’elle a reçus de Frane. “[L]et ne tournons pas autour du pot, vous et Cecily savez tous les deux que vous n’avez pas été invité au mariage parce que vous vivez (sic) sous le même toit avec des personnes qui ont poignardé [him] dans le dos, volé, menti, manipulé, barbouillé son nom et tenté de ruiner sa carrière », lit-on dans l’un des messages présumés. Plus tard, Bonnie a également publié une longue déclaration sur sa page Facebook, dans laquelle elle accusait Chapman d’avoir trompé Beth. avant sa mort en 2019. Bonnie pense également que sa décision d’assister à la justice sociale et les manifestations de Black Lives Matter ont joué un rôle dans le fait qu’elle n’a pas été invitée.

Chapman a qualifié les commentaires de Bonnie de “faux” et pense que ses filles ont été “soignées” par ses anciens associés. “Veuillez prier pour que Bonnie et Cecily soient libérées de toute emprise que ces personnes ont sur elles”, a déclaré Chapman dans un communiqué. “Malgré la tristesse, nous ressentons cette rupture dans notre famille, Francie et moi sommes impatients de célébrer notre mariage la semaine prochaine avec le reste de notre famille et des amis proches.”

Plus tôt cette semaine, Chapman a confirmé que les accusations de Bonnie étaient la raison pour laquelle ses filles avaient été exclues du mariage. “Ils sont tombés avec une mauvaise foule et travaillent avec les mauvaises personnes – je le sais parce que non seulement j’ai eu affaire à eux, mais je les ai moi-même arrêtés auparavant”, a-t-il déclaré à Us Weekly. « Ce sont mes filles et je les aime, mais elles apprendront. Je suis triste qu’ils ne puissent pas faire partie du mariage.”

Il n’y a “rien” qui gênera son mariage avec Frane, a déclaré Chapman à Us Weekly. Il a déclaré au point de vente que ses filles essayaient “d’apporter un nuage sur notre mariage”. Une source a également déclaré au magazine que Chapman se “préparait” à engager une action en justice à cause des commentaires de Cecily et Bonnie.