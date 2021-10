Dog the Bounty Hunter fait une déclaration sauvage de « tueur en série » à propos de Brian Laundrie

Duane « Dog the Bounty Hunter » Chapman est à la recherche de Brian Laundrie depuis des semaines maintenant, et la star de la télé-réalité a récemment déclaré que l’homme de Floride disparu pourrait être un « serial Killer ». Laundrie a disparu il y a plus de trois semaines. , quelques jours seulement avant que le corps de sa petite amie Gabby Petito ne soit retrouvé dans le Wyoming. S’adressant au Sun, Chapman a fait part de ses réflexions sur Laundrie, en disant : « Je pense de plus en plus à ce qu’il soit peut-être un tueur en série – pas seulement un tueur de Gabby. » Chapman a ensuite cité certains des livres « incroyables » que Laundrie aurait lus comme étant des preuves supposées du « passé démoniaque » et du « côté obscur » de Laundrie.

Chapman a expliqué: « Certains des livres qu’il a lus sont 10 fois pires que Dungeon and Dragons. Ce gamin, Brian, a évidemment pris ces livres à cœur. Et c’est ce qui arrive quand votre enfant regarde ce genre de choses . » Élaborant davantage sur sa théorie du « tueur en série », Chapman a déclaré : « Il n’est tout simplement pas devenu un tueur du jour au lendemain. Un tueur est fait, et il est fait pour être ou elle, un tueur. Chapman a continué. « Il s’est construit pour être ça en regardant ce genre de trucs, disons du côté obscur. Il y a des images de démons partout. » Notamment, « Lullaby » de Chuck Palahniuk semble être le seul titre spécifiquement cité par The Sun comme étant un livre ouvertement loué par Laundrie.

Chapman a travaillé seul pour essayer de trouver Laundrie, choisissant de ne pas travailler aux côtés des forces de l’ordre dans sa chasse. Chapman a défendu sa décision de le faire, déclarant à Newsmax: « Je suppose que nous faisons un peu la même chose, mais je ne fais vraiment pas trop attention, comme s’ils ne faisaient pas trop attention à moi. » Il a ajouté: « Après 45 ans, je n’appelle pas la police, ils sont généralement appelés sur moi – donc je ne sais pas ce qu’ils font. » Chapman a poursuivi en disant: « Je ne peux pas appeler et dire: » Hé, G-Man, qu’est-ce qui se passe, où sont tes pistes? Et ils ne m’appellent pas pour me dire : « Hé, chien, où sont tes pistes ? donc je n’en ai aucune idée. »

Le célèbre chasseur de primes télévisé a poursuivi en disant que, bien qu’il ne sollicite pas l’aide de la police dans sa chasse à la blanchisserie, il existe une situation où son équipe appellera les forces de l’ordre. « Maintenant, si quelqu’un est dans une maison et commence à nous tirer dessus, nous appelons Big Brother et ils envoient le SWAT et les chiens et attrapent le gars », a déclaré Chapman. « Mais je ne vérifie pas auprès des policiers ou du gouvernement pour leur dire ce que je fais et encore une fois, ils ne vérifient pas avec moi pour me dire ce qu’ils font. » À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas où se trouve la blanchisserie.