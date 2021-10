Dog the Bounty Hunter mord les critiques affirmant que la recherche de Brian Laundrie est pour la « publicité »

in

Alors que la recherche de Brian Laundrie se poursuit, la participation de Dog the Bounty Hunter pour aider à le trouver, ou les questions des spéculateurs concernant exactement la manière dont Dog est impliqué dans la recherche, se poursuit. Il fait actuellement face à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui disent que Dog enlève la réalité et le sérieux de l’enquête. Le détective privé Bill Warner a déclaré que l’enquête du Sun Dog était “scandaleuse” et détournait l’attention de ceux qui peuvent vraiment aider.

Mais Dog dit le contraire, disant à Brian Entin de News Nation Now : “Je n’ai pas besoin de publicité.” Il a également expliqué qu’il n’avait pas besoin de relations publiques parce que ses “émissions sont à la télévision tous les jours et tout le monde sait qui je suis”, ajoutant: “Je pourrais faire d’autres choses pour être publiquement mises à part cela – c’est ce que je fais pour un vie, [for] 35 ans… Il y a 3 pour cent de gens qui disent de mauvaises choses sur 100 pour cent, donc je ne regarde jamais ça, je ne l’ai jamais fait.”

Dog a commencé à rechercher Laudrie, le fiancé disparu de Gabby Petito, le samedi 2 octobre. Il mène une recherche dans le parc Fort De Soto en Floride, à 120 km du domicile des blanchisseries. Il dit qu’il a reçu un pourboire que Laudrie est dans la région. Lingerie a quitté la ville après la disparition de sa petite amie et il a refusé de coopérer avec la police.

Dog croit que Laundrie se déplace d’île en île dans un canoë. Il affirme également qu’il est sur le point de le retrouver, alléguant qu’il est “très facile de se cacher” dans la zone rurale de Floride, ajoutant que les chiens pourraient capter l’odeur de Laudrie. “Ces chiens, vous le savez, ils ont l’odeur des humains et pas seulement du limier, comme s’ils utilisaient une vieille chaussette ou une vieille chemise”, a-t-il déclaré. “Là, les bergers allemands traquent l’odeur d’adrénaline. C’est un très bon endroit que Brian a choisi pour se cacher”, a-t-il poursuivi. “[I] pense qu’il se cache toujours près du terrain de camping. » Dog promet que localiser Laudrie n’est « pas du tout le plus difficile que j’aie jamais eu ».